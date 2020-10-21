Zindaşti'nin yeğeni kaçırıldı, ailesi MİT'i işaret etti

İstanbul Havalimanı'nda kaçırıldığı öne sürülen ve ailesinin yaklaşık bir haftadır haber alamadığı Bahtiyar Fırat’ın, İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti’nin akrabası olduğu ortaya çıktı.

İran’ın başkenti Tahran’a gitmek için 14 Ekim’de Hakkari’den İstanbul Havalimanı’na gelen Bahtiyar Fırat’ın eşi Esra Fırat, kocasından o günden beri haber alamadığını söyledi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma dosyasına göre Hakkâri Yüksekova’da ailesi ile yaşayan 3 çocuk babası Bahtiyar Fırat, 13 Ekim günü İstanbul’a geldi.

Fırat, Yeşilköy’de yaşayan ablası H.D’nin evinde birkaç saat kaldıktan sonra saat 19.00 gibi evden ayrıldı. Saat 01.15 uçağı ile Tahran’a gitmeyi planlayan Fırat’ı, eniştesi İstanbul Havalimanı’nı bıraktı. Bilet işlemini tamamlayan Fırat, pasaport işlemi için bir süre bekledi.

İşlemi yapılan Fırat, iddiaya göre kimliği belirlenemeyen kişilerce 2-3 saat sorgulandı. Bu esnada Tahran uçağı da havalandı. Fırat ile görüşen kişiler, iddiaya göre herhangi bir sorun bulunmadığını ve gidebileceğini söyledi. Fırat, bu süreçte yaşadıkları ile ilgili eşi Esra Fırat’a da bilgi verdi.

Uçağın kalktığını söyleyen Fırat, eşine taksi ile otele gideceğini söyledi. Fırat çifti arasındaki son görüşme ise 02.57’de oldu. Fırat, eşine gönderdiği mesajda, bindiği taksiyi 4 aracın takip ettiğini söyledi. Fırat, bir diğer mesajında ise “Benden 2-3 saat haber alamazsanız savcılığa başvurun” dedi. Bu andan sonra da bir daha Fırat’a ulaşılamadı.

‘Eşim MİT tarafından alındı’

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre Fırat’ın eşi Esra Fırat, Zindaşti ile akrabalıkları olup olmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Eşim ticaretle uğraşan kendi halinde bir insandı. Eşimin İran’da akrabaları var, her zaman gelip giderdi. Konunun Zindaşti ile ne alakası var, onu anlamadım. Yani akrabalık var ama ona bağlı bir şey değil. Eşimden haber alamadığım için sesimi duyurmak istedim. Bu devlet tarafından, istihbarat tarafından yapılan bir şeydir sonuçta. Bunu başka biri yapamaz. Mevzumuz bu değil, başka yerlere çekilmesini istemiyorum. Eşim kendi halinde bir insandı. Bir de şöyle bir durum var: Tamam, MİT tarafından eşim alındı ama en azından bana bilgi verilsin. Bende bileyim bir suçu, bir soruşturması varsa."

Zindaşti'yle aynı cenazede

Türkiye’de aranırken geçen günlerde İran’da annesinin cenazesinde ortaya çıkan Zindaşti’nin cenazeyle ilgili Twitter hesabından paylaştığı videolarda Bahtiyar Fırat üzerinde askeri kamuflaj ve silahla görülüyor.