'Zindaşti operasyonu Türkiye İran arasındaki diplomatik krizi gösteriyor'

Adını Türkiye kamuoyunun da yakından bildiği uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti'yle bağlantılı olduğu öne sürülen 11 kişiye dönük operasyonTürkiye-İran ilişkileri konusunda yeni bir duruma mı işaret ediyor? Bu soru soruluyor çünkü Zindaşti'nin İran devletine çalıştığı, ülke dışında, daha çok da Türkiye'de rejim muhaliflerine devlet adına operasyonlar yaptığı uzun süredir bilinen bir şey.

En son Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu ve İran Azerbaycan'ı üzerinde hak iddia eden şiire İran'dan sert tepki gelmişti. Bu gerginliğin arka planında ise Suriye ve bölgede Türkiye ve İran'ın aldığı karşılıklı pozisyonlar ve değişen ABD yönetiminin olası etkileri düşünülebilir.

Zindaşti'nin Türkiye'deki bürokrasi ve AKP'li isimlerle yakın ilişkileri olduğu da biliniyor. Konuyu uzun süredir yakından takip eden, yakın zamanda Zindaşti dosyasını kitap haline de getiren gazeteci Timur Soykan son operasyon için "çok önemli gelişme. Türkiye ve İran arasında diplomatik bir krizi de ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı. Soykan operasyonun arka planını da anlatarak önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin beklenmesi gerektiğini söyledi.

Soykan'ın bugün gerçekleştirilen operasyon ve bunun perde arkasıyla ilgili yorumları şu şekilde:

1- Zindaşti’nin adamlarına yönelik MİT operasyonu çok önemli gelişme. Türkiye ve İran arasında diplomatik bir krizi de ortaya koyuyor. Özetle İran rejimi Türkiye’de uyuşturucu baronu olduğu iddia edilen Zindaşti’yi kullanarak operasyon yapmakla suçlanıyor. Bilgisel ile anlatalım. pic.twitter.com/6WoahaSTS5 — timursoykan (@timursoykan) December 14, 2020

1- Zindaşti’nin adamlarına yönelik MİT operasyonu çok önemli gelişme. Türkiye ve İran arasında diplomatik bir krizi de ortaya koyuyor. Özetle İran rejimi Türkiye’de uyuşturucu baronu olduğu iddia edilen Zindaşti’yi kullanarak operasyon yapmakla suçlanıyor. Bilgisel ile anlatalım.

2- Son iddia şu; İsveç’te yaşayan İranlı muhalif Chaab’ı eski eşi para vereceğini söyleyerek İstanbul’a çağırdı. Beylikdüzü’nde eşi ile buluşmak için minibüse binen Chaab, Zindaşti’nin adamlarınca bayıltılıp Van ve oradan İran’a kaçırıldı. MİT, olayla ilgili 11 kişiyi yakaladı.

3- Şimdi bu 11 kişiden birinin Zindaşti’nin yeğeninin eşi Bahtiyar Fırat olduğunu anlıyoruz. Bahtiyar Fırat, Ekim 2020’de Tahran'a uçmak için geldiği İstanbul Havalimanı’nda polislerce gözaltına alınmıştı. Uçağı kalktıktan sonra bırakılmış ve taksiyle otele giderken kaçırıldı.

4- Fırat’ın Zindaşti'nin annesinin cenaze töreninde silahlı korumalardan olduğu iddia edildi.

Eşi “Polisler o gözaltındayken ‘Bunu MİT alacak, bekletin’ dediklerini duymuş” demişti. Bahtiyar Fırat'ın 45 gün sonra gözaltında olduğu açıklandı. İşkence gördüğü iddia edildi.

5- Bu olaydan sonra yeni gözaltılar olduğunu duymuştum. Olayı araştırıyordum. Ancak biz bilgi edinemezken Washington Post, Chaab’ın kaçırılması olayıyla ilgili haberi Türk bir yetkiliye dayandırarak yaptı ve dün akşam yayınladı.

6- Bu Zindaşti’nin İran'ın Türkiye’deki gizli operasyonlarını yönettiğine dair ilk iddia değil. Baronlar Savaşı kitabında yazdığım iki cinayet aynı suçlamayı içeriyor. İlki; Gem TV’nin sahibi Saeed Karimian ve Kuveytli ortağının İstanbul Maslak’ta 29 Nisan 2017’de öldürülmesiydi.

7 – Karimian’ın içinde olduğu otomobilin önünü beyaz bir cip kesmiş ve içinden çıkan kara çarşaflı iki tetikçi ateş açmıştı. Karimian’ın yakınları İran devletini suçladı. İddiaya göre; soruşturmada Zindaşti’nin adamı Ali Koçak’ın Gem TV önünde 10 gün keşif yaptığı tespit edildi.

8 – İddiaya göre; Ali Koçak, satın aldığı çalıntı otomobil ile cinayetten önce Karimian’ın kullandığı aracı sollayıp içinde olup olmadığını kontrol etmişti. Cinayetten dakikalar sonra Zindaşti’nin eşinin üzerine kayıtlı telefonla görüşmüş, buluşmuşlardı. Ali Koçak halen firari.

9 – Zindaşti Nisan 2018’de tutuklandığında suçlamalardan biri Karimian cinayetini azmettirmekti ve bu suçlamaya karşın Burhan Kuzu’nun da devreye girmesiyle 6 ay sonra skandal kararla tahliye edilmişti. Yani İran rejimi adına cinayet işlemekle suçlanırken bırakılmıştı.

10 – Zindaşti’nin İran devleti ile bağlantılı olarak suçlandığı ikinci cinayet ise Mesut Mevlevi Vardanjani’nin İstanbul Şişli’de 14 Kasım 2019’da öldürmesiydi. Mesut Mevlevi yanındaki İranlı arkadaşı tarafından pusuya düşürüldü. Sokakta sırtından 7 kurşunla vuruldu.

11- Mesut Mevlevi, İHA'lar ve siber teknoloji üzerine eğitimliydi ve onun için ‘İran’ın dahi çocuğu’ deniyordu. Türkiye’ye kaçtıktan sonra Devrim Muhafızlarını suçlayan açıklamalar yapmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo bu cinayetle ilgili İran’ı suçlayan açıklamalar yapmıştı.

12- Cinayetin tetikçisi olarak Abdulvahap Koçak yakalandı. Abdulvahap Koçak, Karimian cinayetinin faili olarak aranan Ali Koçak’ın kardeşiydi. Soruşturmada pusu kuran kişiyi Zindaşti’nin ayarladığı da iddia edildi. Tetikçilerin, İranlı ajanlarla bağlantılı oldukları iddia edildi.

13- Hiçbir detayına erişemediğimiz bir olay daha var. Zindaşti’yi bırakan Hakim Cevdet Özcan hakkındaki soruşturmada HSK müfettişlerine ifade veren savcı, önemli bir bilgi verdi. Cevdet Özcan’ın Zindaşti’nin adamlarını daha önce de şaibeli şekilde bıraktığını anlattı.

14- Savcı’nın ifadesine göre; Zindaşti’nin adamları İran’ın eski bir maliye bakanının İstanbul’da yaşayan oğlunu hedef almıştı. Bu kişinin servetini gasp etmek istemişlerdi. Gözaltına alındılar ancak hakim Cevdet Özcan tarafından tutuklanmadan bırakıldılar.

15- Acaba bu da İran devleti adına bir faaliyet miydi? Zindaşti hakkında Ekim 2020’de yazılan iddianamede bu suçlamanın olmaması dikkat çekti. Zindaşti Ekim 2018’de serbest bırakıldıktan iki yıl sonra memleketi İran Urmiye’de annesinin cenaze töreninde ortaya çıktı.

16- Oysa Zindaşti’nin hakkında İran’da da suçlamalar vardı. 20 yaşında uyuşturucu ticaretinden idam cezasına çarptırılmıştı. İranlı Çetin Koç’un Dubai’de öldürülmesi, Çetin Koç’un kardeşinin Tahran’da kaçırılması olaylarından da suçlanıyordu.

17- Çetin Koç’un kardeşinin öldürüldüğü düşünülüyor. Bu olayla ilgili Zindaşti İran’da tutuksuz yargılandığını söyledi. Zindaşti’nin İran’da çok rahat hareket edebildiği görünüyor ve bu da ‘İran rejimi ile anlaştığı’ konusundaki iddiaları güçlendiriyor.

18- MİT operasyonu ile ilgili bugün yayın yapan yandaş medya Zindaşti ile ilgili Türkiye’deki skandallara hiç değinmiyor. Oysa Zindaşti’nin skandal tahliyesinde Burhan Kuzu ve Cevdet Özcan ile sınırlı olmayan çok daha büyük bir organizasyon olduğuna dair çok haklı şüpheler var.

19- Zindaşti’nin Türkiye’deki tüm bağlantıları aydınlatılmadı. Ayrıca bu son operasyonda Bahtiyar Fırat’ın kaçırılması olayı da mercek altına alınmalı. Suçlama ne olursa olsun bir kişinin kaçırılıp 45 gün boyunca haber alınamaması hukuk devletinde olabilecek bir iş değildir.

20- Bu kişi Zindaşti’nin adamı olduğu için böylesi bir olayı görmezden gelemeyiz. Son olarak şunu da belirtmeliyim. Zindaşti bu konudaki savunmalarında tüm bu suçlamaların hasımlarınca düzenlenmiş kumpaslar olduğunu savunuyor.