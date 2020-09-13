Zindaşti İran'da ortaya çıktı

Türkiye’de uyuşturucu kaçakçılığı ve çok sayıda cinayetten aranan İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti, İran’da annesinin cenaze törenine katıldı.

Gazete Duvar'dan Sadık Güleç'in haberine göre, paylaşılan görüntülerde, cenaze törenine yüzlerce araçtan oluşan bir konvoyun katıldığı ve Zindaşti'nin etrafında silahlı korumalarla taziyeleri kabul ettiği görülüyor.

İran’da olduğu ortaya çıkan Naci Şerifi Zindaşti, 2019 yılında “öldürme”, “cinayete azmettirme”, “FETÖ üyeliği” suçlarından tutuklanmıştı. Dünyanın sayılı uyuşturucu kaçakçılarından olduğu iddia edilen Zindaşti’nin kızı 2014 Eylül ayında Zindaşti’nin aracında şoförü ile birlikte öldürülmüştü.

2007 yılında yine uyuşturucu ticareti nedeniyle tutuklanan Zindaşti itirafçı olmuş ve Ergenekon operasyonlarında gizli tanıklık yapmıştı. Firari olarak "FETÖ"den aranan dönemin savcısı Zekeriya Öz tarafından serbest bırakılan Zindaşti'nin daha sonra bir uyuşturucu hesaplaşmasından dolayı kızı öldürülmüştü.

Zindaşti’nin, kızının ölümünden sorumlu tuttuğu kişilerse İstanbul, Dubai ve bir çok ülkede cinayete kurban gitmişti. Son olarak 7 Nisan 2019’da İstanbul Bağdat Caddesinde bir kafenin çıkışında Zindaşti’nin kızının cinayeti ile suçlananlardan İlhan Ungan öldürülmüştü.

Tahliyesi için AKP'li Burhan Kuzu'nun baskı yaptığı belirtilmişti

Uyuşturucu ticareti ve cinayetlerden dolayı 2018 yılında tutuklanan Zindaşti, altı ay tutuklu kaldıktan sonra 19 Ekim 2018 yılında “tutukluluk incelemesi” gerekçesiyle avukatının yaptığı başvuru sonucu serbest bırakılmıştı. Zindaşti’nin tahliye edilmesinin ardından infaz savcısı tekrar tutuklanmasını istemiş ancak serbest bırakılmasından sonra geçen üç saatlik sürede Zindaşti ve üç adamı kayıplara karışmıştı.

Zindaşti’nin serbest bırakılmasından sonra Hakimler ve Savcılar Kurulu soruşturma başlatmıştı. Zindaşti’nin serbest bırakılması kararını veren hakim ve savcılar tutanaklara geçen ifadelerinde, AKP Milletvekili Burhan Kuzu’nun Zindaşti için kendilerine baskı yaptığını iddia etmişlerdi. Zindaşti’nin paylaştığı fotoğraflar ve videolardan İran’ın Kürt bölgesinde olduğu anlaşılıyor.