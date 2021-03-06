Zimmetine para geçirdiği iddia edilen İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı görevden alınarak, Milli Eğitim Bakanlığına çekildi. Sarı, hakkında Mardin Kültür Daire Başkanlığında kayyım görevi yaparken, zimmetine para geçirdiği iddiası ile gündeme gelmişti.

Vali Mustafa Yaman Mardin'de HDP’li Ahmet Türk ve Figen Altundağ’ın yerine kayyum olarak atandığında Mardin İl Milli Eğitim Müdürü görevini yapan Yakup Sarı da Mardin Kültür Daire Başkanı’nın yerine kayyum olarak atanmıştı.

Sarı, Nihat Hatipoğlu’nu Mardin’e getirerek konferans düzenlemişti. Sarı'nın bu konferans için Hatipoğlu’na 60 bin lira öderken, bütçeden ise Hatipoğlu’na ödenmiş gibi göstererek 400 bin TL’yi zimmetine geçirdiği iddia edilmişti.

Cumhuriyet'ten Seyfettin Mete'nin haberine göre, Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı’nın dün görevden alınarak, Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü Koordinasyon biriminde görevlendirilmesinin bu dava ile ilgili olduğu ileri sürüldü.

Yakup Sarı, görevden alındığını şu ifadelerle duyurdu:

"Değerli mesai arkadaşım öğretmenim Aralık 2019 tarihi itibarıyla başladığım görevimden bugün itibarıyla ayrılıyorum.Göreve başladığım günden bugüne kadar kutlu bir gaye uğruna, haftanın her gününü ve her saatini emanete sahip çıkmış olmanın heyecanı ile hepinizi Allah'a emanet ediyor,sevgi ve saygılarımı sunuyorum.Hoşça kalın."

Kayyum Valiye de soruşturma başlatılmıştı

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde kayyum dönemindeki usulsüzlük ve yolsuzluklara ilişkin Mülkiye müfettişlerinin Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptıkları suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturmalar ise sürüyor. Bu kapsamda eski kayyum Mustafa Yaman hakkında da soruşturma başlatılmıştı.

Hakkında fezleke hazırlanan kayyum Yaman’a milyonlarca lira parayı yandaşlara dağıttığı ve rüşvet aldığı iddiasıyla suçlamalar yöneltilmişti. Dosyasının bir örneği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen Yaman’a ilişkin İçişleri Bakanlığı’nın yargılama izni vermesi bekleniyor.

Mardin Valisi görevini yürütürken Mardin Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Mustafa Yaman ve Yakup Sarı Çorum Osmancık İlçesi nüfusuna kayıtlı.