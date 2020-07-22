Zimbabve'de Covid-19 yasaklarını ihlal eden 100 bin kişi gözaltına alındı

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de, 30 Mart'tan bu yana, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan 100 binden fazla kişi gözaltına alındı.

AA'da yer alan ve ulusal basında çıkan haberlere göre, Zimbabve Polis Sözcüsü Paul Nyathi, yaptığı açıklamada, ülkede insanların çoğunun artık Covid-19 yasaklarının uymadığını kaydederek, "Gözaltına alınanların çoğu maske takmadı ve bazılar ise gereksiz dolaşıyordu" dedi.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, ülkede artan Covid-19 vakalarına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Ülkede şu ana kadar 1713 Covid-19 vakası görüldü, virüs nedeniyle 26 kişi de yaşamını yitirdi.