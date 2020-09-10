Zimbabve ulusal parklarda kömür madenciliğini yasakladı

Zimbabve hükümeti, ünlü Hwange vahşi yaşam parkında Çinli şirketlere maden arama izni veren kararı geri alarak, bütün ulusal parklarında madencilik faaliyetlerini yasakladı.

BBC’nin haberine göre karar, ulusal parklarda madenciliğin yasaklanması için mücadele veren kurum ve kişilerin, parklarda ekolojik bozulmaya neden olduğu gerekçesiyle hükümet aleyhine dava açmasının ardından alındı.

2015 yılında Zimbabve’nin en büyük ulusal parkı olan ve 40 binden fazla file ve sayısız başka türe ev sahipliği yapan Hwange’de, iki Çinli şirkete kömür arama izni verilmişti. Çinli şirketler parkta devlete ait Zimbabve Madencilik Geliştirme Şirketi ile ortaklık kurarak faaliyet yürütmeyi planlıyordu.

Zimbabve Çevre Avukatları Birliği tarafından Pazartesi günü mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, kömür madenciliğinin devam etmesi halinde parkın kazı, arazi temizleme, yol inşası ve jeolojik keşif alanı haline geleceği belirtilmişti.

Salı günü gerçekleştirilen bakanlar kurulu toplantısının ardından Enformasyon Bakanı Monica Mutsvangwa, madencilik yasağının vakit geçirmeksizin uygulamaya konacağını duyurdu. Bakan ayrıca, küçük ölçekli Çinli ve yerli altın madencilerini etkilemesi beklenen bir kararla, nehir yataklarında madencilik yapılmasının da yasaklandığını açıkladı.

Kararın iki ülke arasındaki ilişkileri etkilemeyeceği ileri sürülürken, Zimbabve'li çevrecilerin kararı yeterli bulmadıkları ve benzer bir iznin bir daha verilmemesi için yasa haline getirilmesini istedikleri kaydedildi.