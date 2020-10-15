Zeytinburnu'nda polis kurşunu bir kişinin ölümüne neden oldu

Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde iki aile arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma yerini taşlı sopalı kavgaya bırakırken, olay yerine polis ekipleri geldi.

Bir kişinin gözaltına alınmak istendiği sırada arbede yaşanırken, bu sırada bir polisin silahını ateşlediği ve vurulan yurttaşın hayatını kaybettiği öğrenildi.

İstanbul Valiliğinden, Zeytinburnu'ndaki olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Tarafların ayrılması için görevlilerimiz müdahale ettikleri sırada, ellerinde silah ve sopalarla sokağa giren şahıslardan ikisi, hedef gözetmeksizin sağa sola ateş etmişler, bu şahıslardan silahını görevli polis memuruna doğrultan A.İ, polis memuru tarafından açılan ateş sonucu yaralanmıştır. Yaralı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir" iddiasına yer verildi.