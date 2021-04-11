Zeytinburnu'nda karaya oturan gemide yangın çıktı

İstanbul Zeytinburnu Sahili'nde Ocak ayında karaya oturan Comoros Bayraklı STREAMLINE isimli kargo gemisinde çalışma yapıldığı sırada yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre, parçalanarak vinç yardımıyla karaya taşınan gemide akşam saatlerinde işçilerin çalışma yaptığı sırada yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Marmara Denizi'nde şiddetli fırtınanın etkisiyle 29 Ocak'ta Zeytinburnu, Ahırkapı'da Morini Limanı'na kayıtlı ve Comoros Bayraklı STREAMLINE isimli kargo gemisi sürüklenerek, karaya oturmuştu.