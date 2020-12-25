'Zeytin ağaçları kesilerek arazi yandaşlara peşkeş çekilecek'

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Hatay’ın Arsuz ilçesinde 883 dönüm hazine arazisindeki zeytin ağaçları ve koruma altındaki kum zambaklarının sökülmesini eleştirerek konuyu Meclis gündemine taşıdı.



Şahin, Arsuz ilçesine bağlı Akçalı mahallesinin sahil kesiminde bulunan ve 3. derece SİT alanı özelliği de taşıyan alanda tahliyenin başlatıldığını aktaran site sakinleri ile çevrecilerin büyük tepki gösterdiği uygulamanın durdurulması, sökülecek ağaçların taşınacağı alanların hazırlanmadan tahliye işlemine devam edilmemesi gerektiğini söyledi.

'İhaleye bile çıkılmadan zeytin ağaçları kesiliyor'

Arsuz Kaymakamlığı tarafından aralarında yazlık sitelerin de bulunduğu arazi kullanıcılarına gönderilen bildirimde, işgalin yasal yoldan tahliyesi sağlanarak taşınmazın boş olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü´ne teslim edileceğinin belirtilmesi üzerine konuyu Meclis gündemine taşıyan Suzan Şahin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Söz konusu alanlar Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onayı ile 2016 yılında Akçalı Antik Yerleşimi Sit haritasında gösterilmiş, bu alan içerisindeki çanak alanda ve sırtlarında binlerce kök zeytin ağacı olduğu bilinmekte. Ayrıca aynı alan içerisinde dünyada nesli tükenmekte olan bitkiler arasında gösterilen Arsuz Gökmeydan ve Akçalı sahillerinde de görülen kum zambakları bulunmakta. Buna rağmen söz konusu alanın 'boş olarak ihaleye çıkarılacağı' gerekçesiyle arkeolojik kalıntılar gözetilmeden müdahale edilmekte ve içerisinde bulunan zeytin ağaçları kesilerek ağaç katliamı yapılmakta. 2009-2010 yılları arasında da ihaleye çıkarılan, kimse tarafından alınmayan arazi için dönemin yetkilileri tarafından zeytin ağaçlarına dokunulmamış, alacak kişinin takdirine bırakılmıştı. Bugün ise daha ihaleye bile çıkılmadan zeytin ağaçları kesilmekte. Belli ki AKP bu bölgedeki ağaçları katledilerek birilerine peşkeş çekecek."

'Ecrimisil bedelleri de yüksek miktarlara ulaştı'

Söz konusu bölge Hazine arazisi olması sebebiyle zeytincilikle uğraşan kişiler tarafından kiralandığını, uzun yıllardır bu topraklarda zeytin üreterek hayatını idame ettiren bölge halkının ödemek zorunda kaldığı ecrimisil bedellerinin yüksek miktarlara ulaşması nedeniyle de zor durumda kaldığını belirten Suzan Şahin, "Pandemi koşullarında üretim yapmakta zorlanan ve iflasın eşiğine gelen vatandaşlarımızın yüksek ecrimisil miktarları ile beli bükülmüştür" dedi.

CHP’li Şahin, Kültür ve Turizm Bakanına şu soruları yöneltti:

