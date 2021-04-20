Zeynep Şenpınar'ı öldüren Selim Ahmet Kemaloğlu'na müebbet hapis cezası

Muğla'da 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeynep Şenpınar'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Selim Ahmet Kemaloğlu, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Şenpınar'ın annesi Aruz Şenpınar, Kadın Hakları Derneği üyeleri ile aralarında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının da bulunduğu taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

DHA'nın haberine göre Kemaloğlu, olayın "hastalığı nedeniyle meydana geldiğini" iddia ederek, "Yönlendirilmiş olmam sebebiyle psikolojim bozulduğu için elim olaya sürüklendim. Başka da söyleyecek sözüm yok" dedi.

Mahkeme heyeti, Kemaloğlu'na "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Ne olmuştu?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü’nden mezun Zeynep Şenpınar, geçen yıl 24 Mayıs’ta, erkek arkadaşı boksör 27 yaşındaki Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından darp edilip 37 yerinden bıçaklanmıştı. Kendisini de yaralayan Kemaloğlu, sağlık ekiplerini aramıştı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, Zeynep Şenpınar’ın yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Polis gözetiminde hastaneye kaldırılan Kemaloğlu ise tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

Şenpınar'ın, cinayetten 2 hafta önce polis merkezine giderek Kemaloğlu tarafından şiddet gördüğü için şikayetçi olduğu ertesi gün şikayetini geri çektiği ortaya çıkmıştı.