Zeynep Şenpınar'ı öldüren boksör için müebbet hapis talebi

Muğla'da kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ın boksör Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından öldürülmesiyle ilgili savcılık tarafından hazırlanan iddianame Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Menteşe ilçesinin Kötekli Mahallesi'nde Ramazan Bayramı'nın ilk günü sabah 05.30’da meydana gelen olayda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü mezunu 25 yaşındaki Şenpınar’ı öldüren Kemaloğlu tutuklanarak Muğla Kapalı Cezaevine gönderilmişti.

İddianameye göre, 26 yaşındaki tutuklu sanık Kemaloğlu hakkında TCK’nin 82’inci maddesinde yer alan "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı. Sanık, 8 Ekim’de hakim karşısına çıkacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da davaya müdahillik talebinde bulunduğu öğrenildi.

Şenpınar'ın cinayetten 2 hafta önce Kemaloğlu'ndan şiddet görmesi nedeniyle polis merkezine giderek şikayetçi olduğu, Kemaloğlu'na 15 gün evden uzaklaştırma cezası verilmesi üzerine ertesi gün şikayetini geri çektiği ortaya çıkmıştı.