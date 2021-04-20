Zelenskiy'den Putin'e Donbass'ta görüşme teklifi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Donbass bölgesinde görüşme teklifinde bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, “Normaniya Dörtlüsü” danışmanları ve Üçlü Temas Grubu’ndaki güvenlik alt grubu görüşmelerinde, tam ateşkes konusunun ele alındığını ve temas hattında görüşme teklifinin dile getirildiğini söyleyen Zelenskiy, "Ben zaten her ay oraya gidiyorum. Sayın Putin! Daha da ileriye giderek size, savaşın devam ettiği Ukrayna’nın Donbass bölgesinde istediğiniz noktada görüşmeyi teklif etmeye hazırım" dedi.

Donbass'ta ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasındaki çatışmalar yoğunlaşırken, Ukrayna Rusya'yı kuzey ve doğu sınırlarına ve Kırım'a askeri yığınak yapmakla suçluyor. Bölgede yaşananlar nedeniyle iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmiş durumda.