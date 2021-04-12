Zelenskiy, Putin'le görüşme talep etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşme talep ettiği bildirildi.

Zelenskiy'in sözcüsü Yuliya Mendel, Reuters'a yaptığı açıklamada, Zelenskiy'in Putin'le Ukrayna'nın doğusunda artan çatışmaları konuşmak istediğini, ancak Putin'in buna ilişkin henüz bir yanıt vermediğini aktardı.

Mendel, "Henüz bir yanıt gelmedi, ancak bunun diyaloğun reddi anlamına gelmediğini ümit ediyoruz" diye konuştu.

Mendel, Rusya'nın Ukrayna'nın doğu sınırında ve Kırım'da 40'ar binden fazla asker konuşlandırdığını ileri sürdü.

Mendel, Zelenskiy'in Rusya'nın sınırda askeri varlığı artırmasını ve Donbass'ta çatışmaların artmasını görüşmek üzere Paris'e gideceğini söyledi.