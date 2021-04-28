Zelenskiy: Putin'le en ideal görüşme yeri Vatikan

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le barış görüşmesi yapılacak en ideal yerin Vatikan olduğunu söyledi.

La Repubblica gazetesine konuşan Zelenskiy, "Kutsal Makam, bir küresel ahlak yetkilisi olarak her zaman etkili bir arabulucu rolü oynar, çünkü tarafsızdır ve çatışmada tüm taraflara güven verir. Tabii ki, bu görşme her iki tarafa da güven verir. Etkili olacaktır, biz de doğru noktalara parmak basmış oluruz" dedi.

Zelenskiy, bu ayın başında Putin'e Donbass'ta görüşme çağrısı yapmıştı. Putin de, Zelenskiy'le Moskova'da görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.