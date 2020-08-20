Zekeriya Alp'in istifasının ardından yeni MHK Başkanı belli oldu iddiası

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala MHK Başkanı Zekeriya Alp ile birlikte tüm kurul üyeleri görevinden istifa etti.

Bu gelişmenin ardından MHK'nin başına geçecek yeni isim merak konusu oldu.

Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan'ın haberine göre, Zekeriya Alp'in istifasının ardından MHK Başkanlığı için Serdar Tatlı ismi ön plana çıktı.

Tatlı'nın listesini oluşturmak için çalışmalara başladığı ifade edildi. TFF'nin kurulun başına geçecek olan Serdar Tatlı ismini yakın zamanda duyurması bekleniyor.