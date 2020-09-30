Zatürre ve grip aşılarına dair 9 eczacı odasından 9 öneri

Zatürre ve grip aşılarında yaşanan sorun hakkında 9 eczacı odası ortak açıklama yaparak 9 öneride bulundu.
İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep, Antalya, Tekirdağ, Mersin, Kocaeli ve Kırklareli eczacı odaları tarafından yapılan ortak açıklamada "Aşı, koruyucu sağlık sisteminin en önemli aktörüdür" denildi.
Açıklamada pandemi döneminde her ne kadar Covid-19'a karşı etkinliği olmasa da bilim insanlarının tavsiyesi ile zatürre ve grip aşılarına talebin arttığı belirtildi.
Zatürre aşısı yetersiz, grip aşısı henüz gelmedi
Yapılan tavsiyelere ve artan talebe karşın ilgili firmalar tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında, yeterince aşının ülkeye gelmeyeceğinin ortada olduğu belirtilen açıklamada "Sağlık Bakanlığı, risk grupları içinde yer alan vatandaşlarımıza zatürre aşısını ASM'lerden uygularken, diğer vatandaşlar ise aşıyı eczanelerden temin etmeye çalışmaktadır. Ancak her iki noktadan da zatürre aşılarına erişim zorlukları, yani aşı yetersizliği vardır" denildi.
Aşılama mevsimi başlamasına rağmen henüz Türkiye'ye grip aşısının gelmediği ifade edilen açıklamada "Gecikme dışında, hastalara sunulacak aşıların sayısal yetersizliği ile ilgili ciddi kaygılar vardır" ifadesine yer verildi.
'Aşı sunumunda öncelik parası olana değil, riski olana verilmeli'
9 eczacı odası aşı sıkıntısının azaltılması için önerilerini ise şöyle sıraladı:
- Herhangi bir sınırlama yapılmadan risk grupları başta olmak üzere, grip aşısı talebi karşılanmalıdır.
- Aşıların vatandaşlarımıza ulaştırılması konusunda yetkililer sorumluluk almalı, eczacılar ile vatandaşlarımız karşı karşıya getirilmemelidir. Bu konuda acilen bir planlama yapılarak, ülkede standart uygulama sağlanmalıdır.
- Ticari sır denilerek açıklanmayan, ülkemize ithal edilecek grip aşısı sayısı net bir biçimde kamuoyu ile paylaşılmalı ve süreç şeffaf bir şekilde yönetilmelidir.
- İthal edilen grip aşılarının tümü eczaneler aracılığıyla halka sunulmalıdır.
- Ecza depoları tarafından eczanelere grip aşıları eşit bir biçimde gönderilmelidir. Eczaneler arasında haksız rekabete yol açacak uygulamalar engellenmelidir.
- Bazı firmaların yaptığı gibi kendi çalışanlarına aşı ithal etmenin önüne geçilip tüm aşılar tedarik zinciri içinde sevk edilmelidir.
- Aşıların sunumunda öncelik, parası olana değil, riski olana verilmelidir.
- Bazı özel sağlık kuruluşlarının, kamu sağlığı adı altında temin ettikleri aşıların kar amacı güderek vatandaşa ulaştırılması engellenmeli, İTS aktif olarak kullanılarak toplu satışların önüne geçilmelidir.
- Bugüne kadar aşı sorunu hakkında somut bir adım atmayan TEB, konuyu ivedilikle gündemine alarak halk sağlığını ve meslektaşlarını derinden ilgilendiren bu meseleye sahip çıkmalıdır.