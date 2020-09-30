Zatürre ve grip aşılarına dair 9 eczacı odasından 9 öneri

Zatürre ve grip aşılarında yaşanan sorun hakkında 9 eczacı odası ortak açıklama yaparak 9 öneride bulundu.

İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep, Antalya, Tekirdağ, Mersin, Kocaeli ve Kırklareli eczacı odaları tarafından yapılan ortak açıklamada "Aşı, koruyucu sağlık sisteminin en önemli aktörüdür" denildi.

Açıklamada pandemi döneminde her ne kadar Covid-19'a karşı etkinliği olmasa da bilim insanlarının tavsiyesi ile zatürre ve grip aşılarına talebin arttığı belirtildi.

Zatürre aşısı yetersiz, grip aşısı henüz gelmedi

Yapılan tavsiyelere ve artan talebe karşın ilgili firmalar tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında, yeterince aşının ülkeye gelmeyeceğinin ortada olduğu belirtilen açıklamada "Sağlık Bakanlığı, risk grupları içinde yer alan vatandaşlarımıza zatürre aşısını ASM'lerden uygularken, diğer vatandaşlar ise aşıyı eczanelerden temin etmeye çalışmaktadır. Ancak her iki noktadan da zatürre aşılarına erişim zorlukları, yani aşı yetersizliği vardır" denildi.



Aşılama mevsimi başlamasına rağmen henüz Türkiye'ye grip aşısının gelmediği ifade edilen açıklamada "Gecikme dışında, hastalara sunulacak aşıların sayısal yetersizliği ile ilgili ciddi kaygılar vardır" ifadesine yer verildi.

'Aşı sunumunda öncelik parası olana değil, riski olana verilmeli'

9 eczacı odası aşı sıkıntısının azaltılması için önerilerini ise şöyle sıraladı: