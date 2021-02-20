Zarif: İsrail, bölgenin tek atom bombası fabrikasını genişletiyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail, bölgedeki tek atom bombası fabrikası olan Dimona'yı genişletmekte" dedi.

ABD Başkanı Biden, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hesaplarını bu açıklamasında işaretleyen Zarif, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'i de etiketledi.

Zarif, "ABD Başkanı, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Boris Johnson, Emmanuel Macron, Angela Merkel, çok endişeli misiniz? Endişeli misiniz? Biraz bile? Yorum yapmak sizin için gerçekten önemli mi? Ben de öyle düşünmüştüm" diye ekledi.