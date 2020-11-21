Zara birçok mağazayı kapatma kararı aldı: İşçileri bezdirme planı

Zara önümüzdeki aylarda Türkiye’de ve dünya genelinde birçok mağazasını kapatacak.

Bu kararın ardından mağazada yaşananlara ilişkin soL’a konuşan Zara çalışanının iddialarına göre kapanan mağazalardaki çalışanlara açıklama yapan insan kaynakları, “D” sınıfı olarak adlandırılan mağazaların yalnızca indirim ürünü satmasından kaynaklı kâr oranında düşme yaşandığının ve bu sebeple mağazalarının kapanacağının ancak çalışanların mağdur bırakılmayacağını ve iş teklifinde bulunacaklarını iletti.

“Uzun yıllardır Inditex’te çalışıyoruz. Pandemi süreci devam ederken mağazalarımızın kapanacağını öğrendik. Bizlere yapılan iş teklifleri kişiye özel hazırlanmış ve bezdirme politikaları gözetilmiş. Ulaşım sağlayamayacağımız uzaklıktaki mağazalarda görevler sunulmuş, pozisyonlarımız düşürülmüş, tam zamanlı çalışan çoğu arkadaşımıza kısmi zamanlı iş teklif sunulmuş" diyen Zara emekçisi, "Hepimizin ödemeleri gereken kiraları, borçları ve ihtiyaçları var. Bakmakla yükümlü olduğumuz ailelerimiz, çocuklarımız var. Herhangi bir anlaşmaya yana olmadıklarını söylediler. Birkaç gün sonra teklife cevap verilmezse veya kabul edilmezse çıkarılacağımızı söylediler" ifadesini kullandı.



Inditex’e bağlı Bershka, Pull&Bear, Oysho ve Stradivarius markalarında da aynı sürecin yaşandığı öne sürüldü. Toplu işten çıkarmaların yapıldığı mağazalar gün gün çalışanlara iletiliyor. Açıklanan mağazalar şu şekilde; Historia AVM-Oysho, Taurus-Zara, İsfanbul-Zara, Adana Tepe-Zara. Çıkarmalar İstanbul, Ankara ve çeşitli illerde devam edecek.

Birlik Sendikası ile görüşen Zara çalışanları toplu bir şekilde dava açacaklarını duyurdular. Zara emekçileri, bu süreçte mağdur olacak bütün iş arkadaşlarını birlik olmaya çağırıyor.

En zenginler sıralamasının 6. sırasında

Zara’nın da bağlı olduğu Inditex şirketinin sahibi olan Amancio Ortega’nın, pandemi süreci boyunca kişisel servetinde düşüş görülmemiş olmasıyla birlikte servetini artırarak Forbes dünyanın en zengin insanları arasında 6. sırasını koruması ve teknoloji mağazalarını artırma hedefiyle hareket ettiği iddiaları bulunması, mağazaların kapanması için gösterilen sebeplerin doğruluğundan şüphe duyulmasına neden oldu.

