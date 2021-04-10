Zaharova'dan Donbass açıklaması: Varsayımsal aptallık

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında, Ukrayna'nın Belarus'un Rusya'nın etkisi altında olduğunu öne sürerek Donbass Temas Grubu görüşmelerinin Minsk'te başlanmasını reddetmesini değerlendirdi.

Sputnik'in haberine göre, Zaharova, "Bu, Ukraynalı temsilcilerden tamamen farklı alanlarda birçok kez duyduğumuz varsayımsal aptallıkların bir yenisi. Bu, Ukrayna Devlet Başkanlığı sözcüsünün Rusça'yı Ukraynaca'nın bir parçası olarak gördüğü yönündeki açıklamasıyla aynı şey" dedi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Aleksey Reznikov, Belarus'un Rusya'nın etkisi altında olduğunu ve Kiev'in bu ülkeye güvenmediğini belirterek Donbass Temas Grubu görüşmelerinin başka bir ülkeye alınmasını istediklerini söylemişti.