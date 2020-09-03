Zaharova'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Sınır ötesi uyuşmazlıklardan yararlanma amacımız yok

Atina ile Ankara arasındaki gerilimin artmasının ardından , Rusya Doğu Akdeniz'de askeri tatbikatlar yapacağını duyururken, Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Moskova'nın "sınır ötesi uyuşmazlıklardan yararlanmaya çalışmadığını" söyledi.

Zaharova, "Bu yaklaşım, hassas ve patlamaya hazır bir bölge olan Doğu Akdeniz için tamamen geçerlidir” dedi. Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin Zaharova, "Rusya, tüm anlaşmazlıkları yalnızca siyasi diyalog yoluyla çözmeyi savunuyor" dedi.