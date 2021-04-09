Zaharova: Ukrayna’nın NATO’ya katılımı gerginliğin büyük ölçüde artmasına neden olacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın NATO’ya olası katılımının ülkenin doğusunda devam gerginlikte büyük bir artışa ve "Ukrayna’nın devleti açısından geri döndürülemez sonuçlara" yol açacağını söyledi.

Basın brifinginde konuşan Zaharova şöyle konuştu:

"Dün Donbass'ı ziyaret eden ve ülkenin NATO'ya katılımının bölgedeki çatışmanın sona ermesine yardımcı olacağını söyleyen Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin açıklamasına dikkat ettik. Ancak, Kiev'in beklentilerinin aksine, potansiyel NATO üyeliği sadece başarısız olmayacak aynı zamanda Ukrayna'ya barış getirmekle birlikte, bunun tersine, güneydoğudaki gerginliklerde büyük ölçekli bir artışa yol açacak ve muhtemelen Ukrayna'nın devleti için geri döndürülemez sonuçlara yol açacaktır."

Zaharova, "Bir kez daha Kiev yetkililerini sorumlu bir yaklaşım benimsemeye ve nihayet Minsk Tedbirler Paketi kapsamındaki yükümlülüklerini uygulamaya başlamaya" çağırdı.

Zaharova, Ukrayna'daki gerginliğin "hâlâ ülkenin güneydoğusundaki çatışmaya askeri bir çözüm olabileceği yanılsamasıyla hareket eden Kiev'in savaşçı niyetleri" nedeniyle daha da kötüye gittiğini söyledi ve "Ukraynalı medya kuruluşları, Moskova'nın yakın gelecekte Ukrayna'ya saldırmayı planladığını iddia ederek, Rus tehdidi efsanesine dayanarak histeriyi kışkırtıyor. Kiev'in Batılı sponsorları, gelişmelerin çoğunu açıkça destekliyor." diye ekledi.

Zelenskiy Salı günü yaptığı açıklamada, Donbass'taki savaşı bitirmenin tek yolunun "Ukrayna'nın NATO'ya katılması" olduğunu söyledi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'sa hareketin tek taraflı bağımsızlıklarını ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri sakinleri için kabul edilemez olduğunu söyleyerek Donbass'taki durumun "Ukrayna'nın Rus birliklerini içermeyen bir iç çatışması olduğunu" vurguladı.

ABD güçleri bugün Karadeniz'e iki tane zırhlı sokacaklarını duyurdu. Türkiye dışişleri Bakanlığı'ysa ABD güçlerinin 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacaklarını açıkladı.

Dün ABD basını Pentagon’un Karadeniz’e savaş gemisini gönderebileceğini duyurmuştu. CNN'e konuşan bir Pentagon yetkilisi ABD'nin "Ukrayna'ya destek gösterisi" olarak Karadeniz'e savaş gemileri göndermeyi düşündüğünü söylemişti.

Yetkili "Moskova'ya ABD'nin yakından izlediğine dair özel bir mesaj göndermek" istediklerini ifade etmişti.