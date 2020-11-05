Zaharova: Ortadoğu'dan Karabağ'a giden militanlar bölgede yeni terör yuvası oluşturabilir

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında Ortadoğu'daki cihatçıların Dağlık Karabağ'a gönderilmesi iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Zaharova, "Gelen bilgilere göre şu anda Ortadoğu'daki uluslararası terör örgütlerinin üyeleri Dağlık Karabağ'daki çatışma bölgesine gönderiliyor. Daha önce söylediğimiz gibi bu militanların elleri dirseklerine kadar kan içinde. Bunların radikal eğilimli paralı askerler olduğu bahsediliyor. Cihatçılık ideolojisine sahipler. Bundan ciddi kaygı duymamamız mümkün değil, zira bu gelişmeler, Transkafkasya'da yeni terör yuvası oluşmasına gebe" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ'a gönderilen militanların sayısının 2 bine yaklaştığını söylemişti.

İtidal çağrısı

Öte yandan Zaharova, Dağlık Karabağ'daki çatışmanın taraflarına azami itidal gösterme ve dış güçlerin müdahalede bulunmasına izin vermeme çağrısı yaptı.

Son bir hafta içinde Dağlık Karabağ'da gerilimin devam ettiğini, cephe hattında boyunca karşılıklı atışlar yapıldığını ve sivil tesislerin de hedef alındığını kaydeden Zaharova, "Tarafları azami itidal sergilemeye, sivil tesisleri hedef almaktan kaçınmaya, dış güçlerin müdahalesine izin vermemeye çağırıyoruz. Ateşkesi sağlamalı, gerilimi düşürmeli ve temel ilkelere dayalı barışçıl çözüm sağlanması amacıyla müzakere sürecini yeniden başlatmalıyız" dedi.