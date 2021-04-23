Zaharova: Onların diplomatları çantalarını kimin toplaması gerektiğini şimdiden anlamıştır

Moskova, iki Baltık ülkesinin Rus diplomatlarını "Prag'la dayanışma" adı altında istenmeyen kişi ilan etmesi üzerine misilleme yapacağını ima etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, "Bu ülkelerin yetkililerinin vereceğimiz cevaba ilişkin hiçbir şüphesi olamaz. Diplomatları çantalarını kimin toplaması gerektiğini şimdiden anlamıştır" dedi.

Ne olmuştu?

Geçen hafta, 10 Rus diplomatının istenmeyen kişi ilan edilmesinin yanı sıra Washington, Moskova'nın sözde siber saldırıları ve ABD seçimlerine sözde müdahalesini gerekçe göstererek yeni bir yaptırım paketi kapsamında 32 Rus kurum ve şahsa yaptırım uyguladı. Yaptırım uygulanan kurumlar arasında Rusya BT şirketleri de bulunuyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, son yaptırım paketinin iki ülkenin çıkarlarına aykırı olarak dayatıldığını savundu. Rusya yaptırımlara misilleme olarak sekiz ABD yetkilisinin ülkeye girişini yasakladı ve 10 ABD'li diplomatın sınır dışı edildiğini duyurdu. Bu durum Çekya, Slovakya, Polonya ve İngiltere'nin ülkelerindeki Rus diplomatik misyonlarını hedef alan bir kampanya başlatmasını tetikledi. Rusya da karşılıklı olarak kendi ülkesindeki diplomatları ülkeden kovma yoluna gitti.

ABD'nin adımlarını takiben Çekya 2014'te ülke sınırlarında gerçekleşen bir patlamadan dolayı Rusya'yı suçlama kararı aldı. Çek hükümeti, olaya Rus gizli servisinin karıştığını iddia ediyor. Çekya dün itibariyle 63 Rus diplomatik misyonu üyesini daha sınır dışı etme kararını duyurdu.