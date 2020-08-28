Zaharova: Brüksel, II.Dünya Savaşı tarihini yeniden yazma politikasını sürdürüyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova dün yaptığı basın açıklamasında, Avrupa Komisyonu’nun Molotov-Ribbentrop Paktı’nın II.Dünya Savaşı’nın başlangıcında kilit faktör olduğunu iddia etmenin tarihi gerçeği çarpıttığını söyledi.

Zaharova, "Sözde totaliter rejimlerin kurbanlarının uluslararası anma günü ile bağlantılı olarak Avrupa Komisyonu adına yapılan alışılmış açıklamayı not aldık. Brüksel'in çok garip ve dar görüşlü sahtekarlık politikasını sürdürdüğünü yinelemek zorundayız. Bu Avrupa tarihini yeniden yazmak" dedi. Rus Diplomat, "Avrupa Komisyonu, revizyonist olarak gördüğümüz bir iddiayı bir kez daha tekrarladı. Almanya ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan saldırmazlık anlaşmasının Avrupa'yı karanlığa ve karanlığa sürüklediğini iddia ediyorlar." şeklinde konuştu.

Zaharova, Avrupa'nın 23 Ağustos'ta değil, Batı başkentlerinin Almanya'yı yatıştırma çerçevesinde isteklerini yerine getirme lehine seçimini yapmaya başlamalarıyla karanlığa gömülmeye başladığını söyledi.

Rusya Dışişleri Sözcüsü, "1938 Münih İhaneti bu politikanın zirvesiydi" dedi.

Münih İhaneti'nde ya da Münih Diktesi, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında imzalanan anlaşma. Anlaşmaya göre Çekoslovakya'nın Südet bölgesi Almanya'ya Batı'lı müttefikler tarafından verilmişti, ancak görüşmelere Çekoslovakya çağırılmamıştı. Anlaşma Almanya'nın Çekoslovakya'yı ilhakının başlangıcıydı.