Yüzyüze eğitim: Bakanlık genelgesi kuşkuları büyütüyor

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Doğan twitter hesabından Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir genelgesini yayınladı. Genelge 15 Ağustos 2020 tarihini ve "Dağıtım Yerlerine" başlığını taşıyor.

Genelgede özel okullar için 17 Ağustos, devlet okulları için 31 Ağustos olarak duyurulmuş olan yüzyüze eğitimin başlangıç tarihinde Covid-19 salgını nedeniyle değişikliğe gidildiği söylenirken, hem özel öğretim kurumları hem de resmi ilk ve orta öğretim kurumlarında bu yıl yapılacak eğitim uygulamaları hakkında kuşku yaratan ifadeler yer alıyor.

Genelgede özel okullar ve devlet okulları için söylenenler arasında az çok kesinlik taşıyanlar şöyle özetlenebilir:

Özel okullar 17 Ağustos 2020 tarihinden itibaren tüm sınıflar için "eksikleri" tamamlamaya dönük uzaktan eğitim programlarına başlayabilecek. (Madde 1) Devlet okulları için bu tarih 31 Ağustos 2020 olarak belirlenmiş. (Madde 2) Öğretmenler 24 Ağustos 2020 tarihinde mesleki çalışmalarına görev yaptıkları kurumlarda başlayacak. (Madde 4) Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 21 Eylül 2020'de bir haftalık uyum eğitimi gerçekleştirilecek. (Madde 5) Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde beceri eğitimleri 21 Eylül 2020'de başlayacak. (Madde 7) Tüm okullar, ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri için 31 Ağustos 2020 ile 6 Haziran 2021 arasında destekleme ve yetiştirme kursları açabilecek. (Madde 8)

Genelgede bunların dışında "planlaması yapılacağı" söylenen, başlangıç tarihi belirtilmeden, başlangıcı için hazırlıkların yapılacağı tarihler verilen şeyler yer alıyor.

Buna göre:

21 Eylül 2020 tarihinden itibaren "öğretim programlarının işlenmesine bakanlıkça YAPILACAK planlama doğrultusunda başlanacak. (Madde 3)

Orta ve lise birinci sınıf öğrencilerine bilgilendirme ve uyum amaçlı destekleme çalışmaları şu şekilde formüle ediliyor: "yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla uzaktan eğitim yoluyla ve yüzyüze eğitimin başladığı hafta içerisinde gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak". (Madde 6)

MEB genelgesinde "kuşku yaratan" noktaların bir kısmı bu belirsiz ifadelerle ilgili. 21 Eylül yüzyüze eğitimin başlangıç tarihi olarak veriliyor ama örneğin ilkokul birinci sınıflarla ilgili daha kesin ifadelerle detaylara yer verilirken, diğer sınıflarda kesinleştirilmesi ileri tarihe atılan şeyler söyleniyor.

Genelgeyle ilgili olarak devlet okullarında ve özel okullarda çalışan eğitim emekçileriyle görüştük. Yaptıkları değerlendirmelerden çıkardığımız sonuç genelgenin bazı noktaları belirsiz bırakırken bazı kesinlikleri de ortaya koyduğu şeklinde.

15 Ağustos tarihli genelge (büyütmek için üzerine tıklayın)

Meslek okullarında salgın yok mu?

Bir kere, meslek okullarının açılması ve tıkır tıkır çalıştırılması konusunda bakanlığın hiçbir şüphe taşımadığı anlaşılıyor. Bilindiği gibi salgın döneminde bu okullara küçük birer imalathane muamelesi yapılmıştı. Belli ki "evde kal" çağrılarının yapıldığı zamanlarda belediye otobüslerini işe giden işçilerle dolduran iktidar, meslek okullarını "salgından koruma" gibi bir dert de taşımıyor.

Başlangıç sınıflarına yüzyüze uyum eğitimi

İkincisi, ilk, orta ve lise birinci sınıflarla ilgili söylenenler ilk bakışta yüzyüze eğitime başlama konusunda bir kararlılık gibi görünüyor ama "uyum eğitimi" ifadesi dikkat çekici. Diğer sınıflardan farklı olarak bu başlangıç sınıflarına verilecek uyum eğitim aslında olası uzaktan eğitime geçişte de zorunlu görünüyor. Yani burada uyum eğitimi ile yeni gelen öğrenci okulla tanıştırılıp, sonrasında uzaktan eğitime geçilmesi düşünülüyor olabilir.

Okul kapansa da paralı kurslar açılabilir

Üçüncü bir nokta, orta ve lise son sınıflar için destekleme ve yetiştirme kursları konusunda söylenene dikkat edelim. Burada devlet okullarına da ama en çok da özel okullara, lise ve üniversite hazırlık sınavlarına girecek öğrenciler için kurs açma serbestliği tanınmış oluyor.

Yani salgın nedeniyle yüzyüze eğitimin yapılmaması değerlendirilirken, sınavlara hazırlık kurslarına (ki bunlar her durumda paralı kurslar olacak) serbestlik tanınacağı söylenmiş oluyor.