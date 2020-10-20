'Yüzyılın projesi' denilen TARBİL yokmuş

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman Ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, 2015 yılında "Yüzyılın projesi" olarak tanıtılan ve sonrasında sessiz sedasız ortadan kaldırılan Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi (TARBİL) projesinin akıbetini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye sordu.

Başevirgen’e bakanlık tarafından gelen yanıtta, böyle bir projenin bulunmadığı yanıtı geldi.

Yanıtın ardından açıklama yapan Başevirgen, "25 Şubat 2015’te maliyeti 100 milyon dolar (bugünkü kurla 791 milyon TL) olan ve dönemin Tarım Bakanı Mehdi Eker tarafından 'dünyada eşi benzeri olmayan bir sistem' diye tanıtılan Tarım Sektörü Entegre Bilgi Sistemi projesi adeta yok olmuştur" dedi.

Başevirgen, bakanlığın verdiği yanıtta, projenin ilk ayağı olan Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi (TARBİL) kapsamında 68 ilde toplam 440 adet zirai-fenolojik ve meteorolojik gözlem istasyonu olduğunun iletildiğini söyledi.

Başevirgen şunları söyledi:

"Kurulması planlanan 1200 adet istasyondan 440 adedinin kurulu vaziyette olduğu, bakım, onarım ve güncelleme çalışmalarının sürdüğü ifade edilmiştir. Ancak, projenin ikinci ve en önemli ayağı olan ülke genelinde tüm tarımsal aktivitelere ait bilgi, belge ve süreçlerin faaliyet türlerine göre gruplandığı, takibinin sağlandığı, tüm kurumsal yetkilendirme ve denetleme süreçlerinin yapılabildiği, ilgili tüm süreçlere ait veri envanterinin entegre bir şekilde takip edileceği kısım ne yazık ki uygulamaya dahi geçirilmemiştir."

'100 milyon dolar sadece gözlem istasyonlarına mı?'

TARBİL kapsamında gözlem istasyonları kurulmuş ancak projenin devamı için herhangi bir adım atılmadığını söyleyen Bekir Başevirgen, şöyle konuştu:

"Proje için ayrılan 100 milyon dolar sadece gözlem istasyonlarının kurulmasına mı kullanılacak? Uydu bağlantılı akıllı cihazlar ile ekilen her toprağın kayıt altına alınacağı, tarımsal üretimin sistem dâhilinde gözlemlenebileceği, verim ve rekoltenin önceden bilineceği, doğru yatırım ve doğru stratejilerin belirleneceği, ülkesel politikaların geliştirileceği, ürün ve üretimin kontrol ve takibinin sağlanacağı gibi amaçlarla yola çıkılan projenin yok olması Türk tarımı için ciddi bir kayıp. Plansız ve kontrolsüz üretim nedeniyle, ithalat düşkünü iktidarın değirmenine su taşınmaya devam edilecek."