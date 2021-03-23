Yüzlerce maden işçisi ücretsiz izne çıkarıldı: 'İşçiler derhal geri alınsın'

İzmir Kınık'ta faaliyet gösteren kömür madeni işletmesi Polyak Eynez Madencilik'te yüzlerce işçi uzun süredir ücretsiz izne çıkarılmış durumda. 1700 kadar kişinin çalıştığı 7 yıllık madende, yönetim ücretsiz izne çıkarılan işçilerin durumuna ilişkin net bir bilgi de vermiyor.

Konuyla ilgili bilgi aldığımız Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin, işveren vekiliyle görüştüklerini belirterek, 700'e yakın işçi ücretsiz izne çıkarıldığını söyledi. Çetin, "Pandemiye rağmen ne zaman çağırılacaklarına ilişkin bir bilgileri de yok. İşçileri zorla Hak İş'e bağlı Öz Maden İş Sendikası'na üye yapıyorlar" dedi.

İşletme önünde açıklama yapmak istediklerinde jandarma engeliyle karşılaştıklarını anlatan Çetin, "Jandarmayı maden önüne yığdılar. Patrona herhangi bir baskı yapılmıyor, işçiler hakkını arayınca böyle yapılıyor" diye konuştu. Çetin şunları söyledi:

"Daha önce 2 tane 'ayak' dediğimiz üretim yerinde de yangın çıkmıştı. İşçiler mühendislere sıkıntılara ilettiğinde 'Çok konuşma, işten atılırsınız' diyerek Hak İş'e bağlı Öz Maden İş Sendikası'na işçileri yönlendirmeye çalışıyorlar. Arkadaşlarımızın bir hafta içerisinde işlerine döneceklerine dair söz verdiler. Şimdilik bekliyoruz."

Polyak madencilik ile yapmış olduğumuz görüşme neticesinde ücretsiz izne çıkarılan arkadaşlarımızın bir hafta içerisinde işlerine döneceklerine dair söz verdiler. Verilen sözler tutulmadığı takdirde gereken hukuki ve fiili mücadele zeminlerini hayata geçireceğiz! Takipteyiz! pic.twitter.com/derjavHiVI — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) March 22, 2021

'İşçiler derhal işlerine geri alınsın'

Polyak Madencilik'te çalışan Bağımsız Maden İş Sendikası Kınık Şube Sekreteri Erdoğan Çapaklı da, kendisi de dahil çok sayıda işçinin ücretsiz izne çıkarıldığını söyledi. İşçilerin işlerine geri alınmasını talep ettiklerini belirten Çapaklı, çalışan işçilerin Öz Maden İş Sendikası'na patron tarafından yönlendirilmeye çalışıldığını da kaydetti. Çapaklı şöyle konuştu:

"1 yıldır çalışmalarımız aksamaya başladı. Bu şirket 7 yıldır mevcut. 1 yıldır ücretsiz izni tehdit olarak kullanıyorlar. 2 yıldır orda çalışıyorum, ilk ücretsiz iznim 13 Nisan 2020'de, diğeri 15 Mart'ta oldu. Çağırılıp çağırılmayacağı belli değil. 1 yıldır ücretsiz izinde olan arkadaşlarımız var. Bu ücretsiz izinler SSK'ya da bildirilmiyor. Kısa çalışma ödeneğinden de faydalanamıyoruz. Devletin verdiği sosyal yardım parasına mahkum ediliyoruz.

13 Nisan 2020'de ilk 600 kadar kişi gönderildi, 200'ü geri çağırılmadı. Sonra parça parça çıkarmalar devam etti. 3 Mart'ta 60 kişi daha çıkarıldı. Geri dönüşle ilgili bilgi verilmiyor. 15 Mart'ta ben dahil 15 kadar kişi daha çıkarıldık. 18 Mart'ta tekrar çıkarılanlar oldu. Ayrıca ücretli izne çıkartılanlar da oldu. Şirket yönetimi bilgi vermiyor. İki üretim ayağımızda yönetici hatasından yangın çıkmıştı onu bahane ediyorlar ama ilgisi yok. İşçi alımına da devam ediliyor. Kendi istediği işçileri işe alıyorlar. Üst yönetimdeki harcamalar da devam ediliyor. Araçlar alınıyor.

Öz Maden İş Sendikası'na yönlendiriliyor patron tarafından. Şirket yönetimi 10 gün süre istedi ama bunlar da oyalama taktiği, biliyoruz. İşçilerin derhal işlerine geri alınması talep ediyoruz."