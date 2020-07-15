Yüzbinlerce öğrenciye haciz gelirken Erdoğan o sözleri çoktan unuttu…

Üniversite döneminde öğrencilere verilen KYK kredisi kriz konusu olmaya devam ediyor. Tam 5 milyon kişi işsizlik ve kriz koşullarında alınan bu krediyi geri ödeyemezken, borç miktarı eklenen faizlerle giderek katlanıyor.

Öğrenim kredisi borcunu ödeyemediği için erteleme talebinde bulunan gençlerin sayısı, 2006’dan 2019'a yüzde 416 artarken, 280 bin genç daha icra tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

Gelinen bu tablo, Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl verdiği sözü yeniden akıllara getirdi.

Erdoğan ne demişti?

Yurttaşlar bu borçların silinmesi, öğrenciler de kredi yerine öğrencilere burs verilmesi için yıllardır talepte bulunurken, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelen yoğun tepkilerin ardından geçtiğimiz yıl aralık ayında konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuş, adım atılacağını söylemişti.

Bilkent Üniversitesinde "Her İnsan Bir Dünya" temalı programa katılan ve burada öğrencilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, KYK kredi borçlarının silinme ihtimaliyle ilgili bir soruya, "Şu anda bu bizim gündemimizde... Değerlendirmesini bütçe görüşmelerinden sonra masaya yatıracağız. Öğrencilerimizin lehine olacak bir adımı da atacağız” yanıtını vermişti.

Erdoğan konuya ilişkin daha sonra yaptığı bir açıklamada ise, “Krediyi her müracaat eden alıyor ama daha sonra ödemek üzere alıyor. Burs konusunda ödeme sorunu yok. Beklentinizi biliyorum tamamıyla bu borçların silinmesi süreci olacaktır. O zaman burada bir başka tercih gündeme gelecektir. O da nedir? Demek ki kredi olayı kalkacaktır. Sadece burs verme noktasına gidilecektir. Onun çalışmasını, değerlendirmelerini yapıp adımımızı da ona göre inşallah atacağız” diye konuşmuştu.

8 ay geçti, hiçbir adım atılmadı: Haciz gelmeye devam ediyor, borç katlanıyor

Erdoğan’ın bu açıklamasının üzerinden 8 ay geçerken, bu konuda tek bir adım atılmadı.

O tarihten bu yana yüzbinlerce kişinin hesaplarına KYK borcu nedeniyle e-haciz gelirken, tam 5 milyon kişinin bu borcu ödeyemediği ve sırayla haklarında e-haciz işlemi yapıldığı biliniyor.

Yurttaşlar bu konuda yapılan açıklamaların bir an önce yerine getirilmesini isterken, öğrenciler ise KYK kredilerinin bir an önce bursa çevrilmesini ve bugüne kadar aldıkları kredinin burs kapsamına alınmasını talep ediyor.

Meclis'e gelen teklif AKP-MHP oylarıyla reddedildi

Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrası yaklaşık bir yıldır konuya ilişkin tek bir adım atmayan AKP, konuya ilişkin Meclis gündemine gelen önergeyi ise MHP'nin de desteğiyle reddetti.

Geçtiğimiz ay sosyal medyada gençler tarafından #ÖdenemeyenKYKBorçları etiketiyle yeniden gündeme getirilen Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları için Meclis'e sunulan araştırma önergesi teklifi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedilmişti.