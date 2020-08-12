Yüz yüze eğitimde neden herkes karnından konuşuyor?

Bilim Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamalarla daha önce duyurulan okulların açılış tarihi belirsiz bir geleceğe ertelenmiş oldu.

Ağustos ayı içinde yüz yüze eğitimin başlatılması konusundaki zorlamalar normalleşme ve ardından gelen kurban bayramı ile oluşan tabloda zaten anlamını yitirmişti.

Bugün yapılan açıklamayla bu durum tescil edildi. Özel okullara 17 Ağustos'ta uzaktan eğitime başlama/uzaktan eğitim pazarlama olanağı verilirken yüz yüze eğitimin yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor.

Tüm okullarda önümüzdeki dönemin ancak uzaktan eğitimle yapılabileceği önkabulüyle planlamaların yapılmamasının temel nedeniyse özel okul patronlarının beklentileriyle ilgili görünüyor.

Farklı platformlarda konuşulan beklenti Ekim ayından önce yüzyüze eğitime geçilmesi. Özel okulların öğrenci kayıtlarını bu şekilde alması ve Kasım ayında kaçınılmaz görünen dalgayla birlikte toplanmış paralarla uzaktan eğitimle devam edilmesi.

Görüştüğümüz bazı özel okul çalışanları okul patron ve yöneticilerinin beklentisinin bu yönde olduğunu söyledi.