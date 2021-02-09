'Yüz yüze eğitim tüm sınıflarda mümkün görünmüyor'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor” dedi.

15 Şubat Pazartesi itibarıyla yeni bir dönemin başlayacağını belirten Selçuk, salgının seyrine göre en “akli” kararı vermekle sorumlu olduklarını dile getirdi.

Aylardır gerekli önlemleri alıp yüz yüze eğitimin başlatılması için adım atmayan Selçuk, şöyle konuştu:

“Temel gayretimiz ve ilkemiz, deneyimlerimizin de ışığında, kontrollü şekilde yüz yüze eğitime geçmek. Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor. Dolayısıyla biz yaş gruplarının taşıdığı riskleri, pedagojik gelişimleri, 7 ve 10’uncu sınıflar gibi hiç açılmamış sınıfları, sınav ve staj durumu gibi çeşitli ve öncelikli etkenleri dikkate alarak planlamalarımızı yaptık. Salgının şartlarına göre en güvenli ve faydalı uygulamayı yürürlüğe koyacağız birlikte. Ayrıca bu dönemde oluşan öğrenme kayıplarını tespit ediyoruz. Bu kayıpları gidermek için öğrencilerimize gerekli desteği vermek üzere planlamalarımızı tamamladık. Yakın bir zamanda bu konudaki yol haritamızı sizlerle paylaşacağız.”