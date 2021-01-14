‘Yüz On Dokuzunda Bir Delikanlı: Nâzım’ sergisi açılıyor

Komünist şair Nâzım Hikmet, 119. doğum gününde bir dizi etkinlikle anılıyor. Bu kapsamda Ankaralı üniversite öğrencilerinin eserlerinden oluşan "Yüz On Dokuzunda Bir Delikanlı: Nâzım’’ adlı resim sergisi yarın Ankara’daki Ayrancı Semt Evi’nde izleyiciyle buluşuyor.

Türkiye Komünist Gençliği’nin çağrısıyla gerçekleşen 11-15 Ocak Nâzım Haftası, usta şair Nâzım Hikmet’in anıldığı bir dizi etkinlikle devam ediyor. Bu yıl "Nâzım Yanımızda" üst başlığıyla yola koyulan anma etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda, Ankaralı üniversite öğrencilerinin Nâzım Hikmet’i anlattıkları resimlerin sergileneceği ‘’Yüz On Dokuzunda Bir Delikanlı: Nâzım’’ sergisi, 15 Ocak Cuma günü Ayrancı Semt Evi’nde izleyiciyle buluşacak.

Ortak canlı yayın

Serginin onur konuğu Karikatürist Sait Munzur’un da bir eseriyle katılacağı gösterim, ODTÜ Sosyalist Düşünce Topluluğu (SDT), Ankara Üniversitesi Aydınlanma ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu (ASAT), Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Marko Paşa Edebiyat Topluluğu, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Düşünce Topluluğu (BDT), Bilkent Üniversitesi Üçüncü Dünya Araştırmaları Topluluğu ve ODTÜ Bilim ve Gelecek Topluluğu’nun (BvG) Munzur’u konuk edeceği bir ortak canlı yayın programıyla ekranlara gelecek. 15 Ocak Cuma günü saat 14.00’te ODTÜ Sosyalist Düşünce Topluluğu’nun Instagram hesabından canlı yayınlanacak programda serginin içeriği ele alınırken, sergi bağlamında Nâzım’ın gençlik için ifade ettiği anlam irdelenecek.