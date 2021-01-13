Yüz binlerce çiftçiden direnişe devam kararı: Durdurma yetmez, geri çekin

Hindistan’da Yüksek Mahkeme, yüz binlerce çiftçinin iki aydır geri çekilmesi için eylem yaptığı üç tarım yasasının yürütmesini durdurma kararı verdi.

Çiftçiler mahkeme kararının olumlu olduğunu ancak yasalar tamamen geri çekilene kadar direnişlerine devam edeceklerini açıkladı.

Eylemler iki aydır sürüyor

Hindistan’da geçen Eylül ayında parlamentoda kabul edilen, tarımda şirketlerin egemenliğini artırılacak ve köylüleri daha fazla yoksulluğa mahkum edecek yasalara karşı farklı eyaletlerden yüz binlerce çiftçi eylemlerini sürdürüyor. Çoğunluğu Hanyana ve Pencap’tan gelen çiftçilerin önü başkent Yeni Delhi girişinde kesilmişti. Çiftçiler iki aydır başkent çevresindeki yolları kapatarak eylemlerine devam ediyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin hükümeti ile çiftçiler arasında yapılan 8 görüşmeden de bir sonuç çıkmamış, yasaları geri çekmeyeceğini açıklayan hükümet Yüksek Mahkeme’nin kararına uyacağını ifade etmişti.

Yüksek Mahkeme dün sözkonusu yasaların yürütmesinin durdurulmasına karar verdi ve yasaların hazırlanmasında çiftçilere danışılmadığını belirterek bir komisyon kurulmasına, nihai kararın da komisyonun raporunun ardından verilmesine karar verdi. Ancak mahkemenin atadığı komisyonda yer alan 2 çiftçi temsilcisinin de Modi hükümetine yakın ve protestolara katılmayan isimler olduğu belirtiliyor.

Çiftçiler büyük yürüyüşe hazırlanıyor

Yasaların geri çekilmesi taleplerini tekrarlayan çiftçi örgütleri ise Yüksek Mahkeme’nin atadığı komisyonun vereceği kararın bir anlamı olmadığını, daha önce açıkladıkları gibi 26 Ocak’ta Hindistan’ın Cumhuriyet Günü’nde başkente büyük bir yürüyüş başlatacaklarını bildirdiler.

Yeni Delhi çevresinde oturma eylemini sürdüren çiftçiler tarafından yapılan açıklamada “Yasaların yürütmesinin durdurulmasını geçici bir tedbir olsa da olumlu karşılıyoruz ancak bu bir çözüm değil. Yasalar geri çekilmeli” denildi. Açıklamada ayrıca Yüksek Mahkeme’nin farklı çevreler tarafından yanlış yönlendirildiği ifade edildi.

Yüksek Mahkeme, kararında, çiftçilerin protestolarının bastırılmasının doğru olmadığını ifade etmiş ama çiftçilere “işlerine geri dönme” çağrısında bulunmuştu.

Mahkemenin kararının Modi hükümetine zaman kazandırıp sözkonusu yasaları “çiftçilerle istişare ettiği” görüntüsü vermesine hizmet edeceği belirtiliyor.