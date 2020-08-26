Yusufeli Barajı inşaatında çalışan işçiler şantiyeye hapsedildi

Artvin'de Orman ve Su İşleri Bakanlığı Projesi olan ve Limak-Kolin-Cengiz Ortak Girişimine yaptırılan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralı şantiyesinde artan koronavirüs vakalarının ardından valilik kararıyla işçilerin şantiye alanından çıkmasını yasaklayan bir karar alındı.

Koronavirüse yakalanan işçilerle aynı şantiyede kalmak durumunda bırakılan ve çalışmaya zorlanan işçiler, işten çıkmak istediklerini belirterek haklarını talep ettikleri bir eylem yaptı. Yaklaşık 4 bin 500 kişinin çalıştığı inşaatta bazı işçiler tazminatlarını alarak işi bırakmak zorunda kaldı.

Şantiyedeki bir işçi soL'a durumu şöyle aktardı:

"Virüslü işçileri daha önce karantinaya almadıkları için herkes bir arada çalıştı. Virüs herkese yayıldı. 120- 140 arası işçinin pozitif olduğunu duyduk. Bazılarını da saklıyorlar. Eylemin ardından çıkanlar oldu. Çünkü virüslü olanlara 'Şantiyede kalacaksınız' denildi. İnsanlar çıkmak isteyince işi bırakmak zorunda kaldı.Kalanlar 1 ay şantiyeden çıkamayacağız. İşe gidip koğuşlarda yatacağız."

'Gidenlerin ardından işimiz de arttı'

"3'er, 4'er, 5'er kişi koğuşlarda kalıyoruz ama sonuçta birlikte kalıyoruz, yemek yiyoruz. Bir maskeyle ne kadar korunabiliriz, endişeliyiz. Kalmayı tercih ettim ama şu anda benim çalıştığım bölümde 8 kişiyken 4'e düştü sayı. İşimiz de arttı ama baskı yapamıyorlar, sessiz kalmıyoruz. Şu anda test yapıldı bana negatif çıktı ama ne olacağını bilmiyoruz. Ambulans var, fenalaşanlar oluyor, müdahale ediyorlar.

12 saat çalışıyoruz. Küçük ve büyük koğuşlar var. Hep birlikte kalınıyor. 5-6 ay daha mı sürer tam bilmiyorum ama daha işimiz de var. Vali gelip 'Karantina yapıyoruz' falan dedi ama Artvin'de bayrama kadar bir şey yoktu. Neden daha önce kenti karantinaya almadılar?"

İl Hıfzıssıhha Kurulu açıklama yapmıştı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun açıklamasında ise şöyle denilmişti:

"Yusufeli Barajı ve HES şantiyesi ile Yusufeli Barajı Rölekasyon yolları ve köy yolları şantiyelerinde çalışanlar arasında Covid-19 pozitif vakalarının yoğun bir şekilde arttığı anlaşılmış olup, 24 Ağustos’tan itibaren yeni kararlar alınmıştır. Şantiye dışından tedarik amaçlı giriş yapan araç şoförleri ve yardımcılarının belirlenen alanlar dışında bulunmamasına ve şantiye içerisinde hiç kimse ile temasa geçmemesine, çalışanların şantiyelerde kendileri için hazırlanan yerlerde kalmalarına, aylık izin kullanımlarını müteakip göreve başlamadan şantiyede 7 gün izolasyon altında tutulmalarına, izin dönüşünün 7. günü sürüntü örneği alınmasına, sürüntü örnek sonuçlarının belli olmasına kadar izolasyonda kalmaya devam etmesine, çıkan test sonucuna göre iş başı yapmalarına veya sağlık kuruluşuna yönlendirilmelerine karar verilmiştir.

Alınan bu kararların Artvin genelinde eksiksiz olarak uygulanmasına, kararlara uymayanlar hakkında idari para cezası verilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin de cezai işlem uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir."