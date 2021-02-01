Yurttaşa yasak, turiste Bakanlık'tan 'Rakı Mezesi' reklamı

Bugün alkollü içki satışı konusunda yeni yasakların geleceği ve "Meyhane" kelimesinin kullanımın yasaklanacağı duyurulurken Kültür Bakanlığı'na ait gastronomi sitesindeki "Meze kültürü" sayfası dikkat çekti.

Sayfada 'meze'nin Rakı'nın "keyfini çıkartırken" yanında ağızı tatlandırmak için tüketildiği bilgisi yer alırken Rakı "anason aromalı, Türklere ait bir içecek" diye tanıtıldı. Rakının bir alkollü içki olduğu bilgisine yer verilmedi.

'Genç nesil mezeyi başka içeceklerle tüketiyor'

Sayfada ayrıca mezenin artık "genç nesil tarafından rakısız tükediliği" ifadesi de yer alırken şöyle denildi: "Günümüzde her türlü içecekle mezelerin tadına varılabilir. Özellikle genç nesil genellikle şarap içerken mezenin tadını çıkarmayı sever. Aslında Türk şarapları da meze sofrasına harika bir eşlik eder."

Meze tanımı: Küçük tabakta servis edilen herhangi bir şey

Bakanlık mezenin "küçük tabaklarda servis edilen herhangi bir şey" olduğunu ifade ederken, seçtiği ilk on meze arasında mercimek köftesine de yer verdi.

Bakanlık 5 sıcak, 5 soğuk mezeye "en iyi 10 meze" listesinde yer verirken, bakanlığı tavsiye ettiği "mezeler" sırasıyla şöyle:

Soğuklar

Fava Mercimek köftesi Deniz börülcesi Ezme Çerkes tavuğu

Sıcaklar

Paçanga böreği İçli köfte Pastırmalı humus Karides güveç Balık kokoreç