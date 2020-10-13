Yurtiçi Kargo’da sendikalı işçilere istifa baskısı!

Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS), Yurtiçi Kargo’da sendikal haklarını kullanan işçilerin tehditle istifaya zorlandığını açıkladı.

Çalışma koşullarının zorluğuna dikkat çeken sendikanın, merkez yönetimi tarafından yapılan açıklamada kargo firmasının sendikal haklarını kullanan işçilerini tehditle istifa kağıtlarını imzalattığını, anayasal sendikal haklarını çiğnediği ve birçok bölgede çalışanları işten çıkardığı, sendikal haklara saygı duymadığı belirtildi.

Yurtiçi Kargo’nun anayasal hakkını kullanarak sendikaya üye olan işçilere baskı yapmak ve işten çıkarmakla suç işlediğini belirten sendika, kargo şirketinin bu davranışlarının kanunda suç olarak tanımlandığını ve cezalandırılmaları için haklarında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kargo firması “Aracını al gel, kendi işinin patronu ol” adını verdiği kuralsız, esnek çalışma ile işçileri sigortasız, kıdem tazminatı, senelik izin, hafta tatili, fazla mesai ücreti gibi haklardan mahrum bırakarak, günde 12-14 saatten az olmayan sömürü koşulları altında çalıştırmak istiyor. Bu uygulama ile işçileri yalnızlaştırıp tek başına, işverenin karşısında güçsüz, güvencesiz, örgütsüz, işverenin hiç bir isteğine karşı çıkamaz, direnemez hale getirmek istemektedir.

Yurtiçi Kargo, anayasal hakkını kullanarak sendikamıza üye olan işçilere baskı yapmakla, işten çıkarmakla, açıkça suç işlemektedir. Uydurma gerekçeler ileri sürerek sendika üyesi işçileri işten çıkaran, işten ve sendikadan istifa etmeleri için baskı uygulayan ve tehdit eden Yurtiçi Kargo yöneticileri, bu fiillerinin Türk Ceza Kanunu’nun 118. maddesinde suç olarak tanımlandığını ve cezalandırılmaları için haklarında suç duyurusunda bulunulacağını unutmamalıdır.

Yurtiçi Kargo işvereni, yasadışı uygulamalardan, yasadışı çalışma koşulları dayatmaktan, baskı, tehdit ve sendikal nedenle işçi çıkarmaktan vazgeçmelidir.

Sendikamıza üye olan işçiler daha iyi bir yaşam için anayasal haklarını kullandılar, yanlış bir şey yapmadılar. Tehdit ve baskılarınız hiçbir işe yaramayacak. Zorbalığınıza boyun eğmeyen Yurtiçi Kargo işçileri, insanca yaşanabilir bir ücret, sendikalı, iş güvenceli, toplu sözleşmeli bir düzene kavuşana kadar her türlü yasal ve meşru araçları kullanarak işçiler ve sendikaları olarak mücadele etmekte kararlıyız, asla vazgeçmeyeceğiz.”