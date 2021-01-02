Yurtdışından getirilen telefon harcına yine zam

Yeni yılla birlikte zam yağmuru sürüyor.

Elektrik, doğalgaz, köprü ücretleri, ehliyet, pasaport, vergi ve cezalara zam gelmişti.

1 Ocak 2021 tarihinden yurtdışından cep telefonu getirip, kayıt altına alacak vatandaşların ödeyecekleri IMEI kayıt tutarı da zamlandı.

Yurtdışından telefon alıp Türkiye'deki yüksek fiyattan kaçınmak isteyen bir kişi, telefonu Türkiye'de kullanabilmek için tam 2 bin 170 lira kayıt ücreti ödeyecek.

Bu miktar son olarak bin 838 liraya yükseltilmişti.

Tutar 2018 yılında 170 liradan 500 liraya, geçtiğimiz yıl da bin 500 liraya çıkmış, sonra yeniden zamlanmıştı.