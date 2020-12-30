Yurtdışından gelenlere ‘test şartı’ uygulaması başladı

Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla yurtdışından gelenlere, 'negatif PCR test ibrazı' uygulaması tüm sınır kapılarında başladı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı 30 Aralık’tan itibaren Türkiye’ye hava, deniz ve kara yoluyla gelecekler için son 72 saatte yapılmış negatif PCR test sonuç belgesinin zorunlu olduğunu açıklamıştı.

Uygulama bugün itibariyle tüm sınır kapılarında başladı.

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