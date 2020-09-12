Yurt yönetmeliğinde değişiklik: Pedagojik formasyon şartı kaldırıldı

Adana Aladağ’da Süleymancılara ait öğrenci yurdunda yaşanan ve 12 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan yangın ile kamuoyunun gündemine gelen özel yurt ve pansiyonlara ilişkin yönetmelik hazırlandı. "Milli Eğitim Bakanlığı Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği" Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Yönetmeliğe göre barınma hizmeti veren kurumlarda görev yapacak belletici*lerin yükseköğretim mezunları arasından seçileceği belirtildi. Belleticiler için herhangi bir pedagojik formasyon şartı aranmayacak.

BirGün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre, Diyanet’in düzenleyeceği ve eğitim süresi en az bir ay olan kurslara devam edenlerin özel yurtlarda geçici barınmasına da olanak sağlandı.

Diyanet parantezi

Yönetmeliğin dikkat çekici bölümlerinden biri de “Kurumlarda Geçici Barınma” isimli bölümü oldu. Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca düzenlenen ve eğitim süresi en az bir ay olan kurslara veya etkinliklere devam edenlerin yurtlardan yararlanabileceği bildirildi. Yönetmelik ile barınma hizmeti ücreti ve barınanların yükümlülükleri de düzenlendi.

Kuruma kayıt yaptıran öğrencilerden 15 Eylül tarihine kadar kurumdan ayrılanlardan yıllık barınma hizmeti ücretinin yüzde 10’unun, 15 Eylül ve sonrasında ayrılanlardan ise barınma hizmeti aldığı aylar ve içinde bulunulan ayın ücretinin tamamı ve kalan aylara ait barınma hizmeti ücretinin yüzde 30’unun alınması kararlaştırıldı.

Habere göre Eğitim Sen Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Bozdoğan yönetmelikle ilgili, "Aladağ’da yaşanan katliamın acısını hâlâ içimizde hissediyoruz. Diyanet personelini diğer kamu kurumlarında çalışanlardan ayıran özellik ne olabilir ki? Bu ayrıcalığın açıklanabilir bir tarafı yoktur" diye konuştu.

Bozdoğan, "İkamet ettiği yerin dışında eğitim almak durumunda olan öğrencilerin barınma gereksinimi devlet tarafından karşılanmak durumundadır" dedi.

*Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 3 maddesine göre "belleticilik", "ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında okuyan parasız ve paralı yatılı öğrencilerin, ders saatleri dışında pansiyonlarda eğitim ve gözetimi ile bu Yönetmelikte belirtilen diğer idarî hususları yürütmekle görevli kişileri ifade eder" diye tanımlanıyor.

