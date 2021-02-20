Yurt dışından getirilen telefonlarda başvuru süresi uzatıldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmî Gazete'de yayımlandı.

Buna göre kurum kayıtlarında yer almadığı halde kullanımda olduğu tespit edilen ve siyah listeye eklendiği tarihten itibaren 120 gün içinde kayıt altına alınmayan elektronik cihazlar, "kaçak cihaz" olarak görülmeye devam ediliyor ve kullanıma kapatılıyordu.

Ancak yeni yayımlanan yönetmeliğe göre Covid-19 nedeniyle yolcu beraberinde getirilen, mobil iletişim şebekesinden hizmet alan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt altına alınması başvuruları, yolcunun yurda giriş tarihinden itibaren 365 gün içinde yapılacak.