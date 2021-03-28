Yurt dışına seyahatte yeni Covid-19 tedbirleri: Hangi ülke ne istiyor?

Ülke Bu ülkeye girişteki kurallar nelerdir? Bu ülkeden Türkiye'ye gelişte kurallar nelerdir? Türk Vatandaşları ilgili ülkeye seyahat edebiliyor mu?

ABD 2 yaş ve üstü kişilerin uçuştan önceki 3 takvim günü içinde COVID-19 testi yaptırma ve negatif sonuçlarını yazılı olarak uçuş öncesinde ilgili havayolları yetkililerine ibraz etme zorunluluğu bulunmaktadır. Daha önce virüse yakalanmış olan kişilerin ise uçuştan önceki 90 gün içinde COVID-19'dan iyileştiklerine dair belgeler sunmaları gerekmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Afganistan Uçağa binmeden önceki 96 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucu ibrazı istenmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Almanya Sadece önemli bir rolde hizmet eden veya seyahatlerine acil bir ihtiyaç olan kişiler giriş yapabilmektedir. Ülkeye girişten 48 saat önce yaptırılmış negatif PCR, RT-LAMP ve TMA test sonucu ibrazı gerekmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Andora Ülkeye girişte üç gece veya daha fazla kalacak 6 yaş üzeri turistlerin, son 72 saat içinde alınmış negatif sonuçlu PCR veya TMA testi sunmasının zorunlu hale getirilmiştir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Angola Angola vatandaşlarının ülkeye dönüşü, Angola’da hizmet sağlayan yabancı uzmanların girişi, çalışma vizesi olan yabancıların girişi, yabancıların Angola’dan kendi ülkelerine dönüşleri, resmi ziyaretler, kargo, mal ve posta giriş-çıkışı, insani yardımların giriş-çıkışı, sağlık acil durumlarında yolcuların seyahat edecek kişilerin Angola’ya gelmeden ve Angola’dan çıkmadan 72 saat öncesine kadar yaptırdıkları RT-PCR testinin, Angola içi uçuşlarda ise keza uçuştan 72 saat öncesine kadar yaptırdıkları serolojik testin negatif sonucunu Angola makamlarına ibraz etmeleri gerekmektedir. Negatif SARS-COV-2 test sonucu ibraz ederek Angola’ya gelen vatandaşlar ve oturum izni

olan yabancılar karantina sürecini evlerinde geçirebilmektedir.Ev karantinası, yetkili sağlık makamlarınca karantina başlangıcından en az 7 gün sonra yapılan ve negatif çıkan SARS-COV-2 test sonucu alınması sonrasında bitmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Arjantin Ülkeye girişte, negatif PCR sürüntü testi sonucu ibraz edilmesi ve zorunlu olarak 7 gün karantinada kalınması şart koşulmakta, varıştan 72 önce yapılması gereken PCR testinin temin edilemediği hallerde, Uluslararası Ezeiza Havaalanı'na varışta test yapılması mümkün kılınmaktadır. Ayrıca ülkeye girişte herkesin son 14 gün içerisinde hangi ülkelerde bulunduğunu bildirmesi ve "COVID 19 - MINISTRY OF HEALTH (CUIDAR)" adlı mobil uygulamayı cihazlarına yükleyerek, her iki günde bir karantina şartlarını yerine getirdiklerine dair bildirim göndermeleri gerekmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Arnavutluk Yok Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Avusturya Avusturya EU/EEA, İsviçre and güvenli ülke vatandaşları ve yerleşikleri dışında giriş mümkün değildir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Azerbaycan 31 Marta kadar girişler kapalıdır. Türk ve Azerbaycan yetkili makamları tarafından belirlenmiş kurumlarda uçuştan önceki 48 saat içinde COVID-19 testini yaptırmış ve negatif sonuç almış olmak gerekmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Bahreyn 15 Mayısa kadar girişler kapalıdır. Bahreyn'e dönen herkes girişte 20 BD karşılığı test yaptırmak ve 10 gün süreyle izolasyonda kalmak ve ikinci bir test daha yaptırmak zorundadır. İkinci test sonucunun da negatif çıkmasıyla

kişi ülkede serbest dolaşabilmektedir. 6 yaşından küçüklerin Covid-19 testine tabi tutulmayacakları bildirilmiştir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Bangladeş Ülkeye girişte ve çıkışta en fazla 72 saat önce yapılmış ve İngilizceye tercüme edilmiş PCR testi sonucu ibrazı istenmektedir. 14 günlük ev karantinası uygulanmaktadır. 10 yaşından küçük çocuklar için sözkonusu tedbirler uygulanmamaktadır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Belarus Ülkeye girişte 3 gün içinde alınmış PCR testi sonucu ibrazı istenmektedir. Ülkemizden dönüşlerde Belarus vatandaşları ve Belarus’ta uzun süreli ikameti bulunan yabancı ülke vatandaşları için 10 gün ev karantinası uygulanmaktadır. Belarus'ta kayıtlı tüzel kişilerin davetiyle ülkeye gelen ve bunu ilgili kuruluşun resmi yazısıyla belgelendirebilen yabancılar evde karantina uygulamasından muaf tutulmaktadır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Belçika Ülkeye girişten önceki 72 saat içinde alınmış negatif sonuçlu PCR Testinin uçağa binmeden önce ibrazı gerekmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Benin Ülkeye girişte ücret karşılığı (yaklaşık 85 Dolar) zorunlu PCR testi yapılmakta ve yolcuların pasaportları alınmaktadır. Varıştan iki hafta sonra tekrar test yapılmakta ve testin sonucunun negatif olması durumunda pasaport iade edilmektedir. Benin'den ayrılan tüm yolcular için de 24-72 saat öncesinde Covid-19 testi yaptırmak zorunludur. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Birleşik Arap Emirlikleri Ülkeye girişte yolcuların geldikleri ülkeye göre uçuştan en fazla 48, 72 veya 96 saat önce test yapılması gerektiği (anılan koşullara ilişkin liste yayınlanmamıştır), Abu Dabi havalimanına inişte bir test daha yaptıracakları, karantina sistemine kayıt olacakları, elektronik bileklik takarak 10 gün boyunca karantinada kalacakları, 10. günde negatif test sonucu alınması halinde bilekliği çıkarabilecekleri ve 12 günden fazla Abu Dabi'de kalması durumunda ise 12'inci günde yeniden test yaptırmak durumunda oldukları, 12 yaşından küçük çocuklar ile orta ve ileri derecede engellilerin uçuş öncesi testten muaf tutulacağı açıklanmıştır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Birleşik Krallık Ülkemizden gelen yolculara kendi beyan edecekleri adreste, bir adres beyan edemezlerse devlet tarafından gösterilecek yerlerde 10 günlük karantina uygulanmaktadır. 11 yaş üstü yolculardan seyahatten en fazla 72 saat öncesine ait negatif test sonucu talep edilmektedir. Ülkemize havayoluyla giriş mümkün değildir.

Üçüncü ülkeler üzerinden Ülkemize gelen ve son 10 gün içerisinde bu ülkede bulunmuş kişiler 14 gün ev karantinasına alınır. 10'uncu günce PCR testi zorunluluğu vardır. Evet

Bosna-Hersek Ülkeye girişte son 48 saat içerisinde alınmış PCR testi sonucu ibrazı istenmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Botsvana Ülkeye giriş

yapacak tüm yolculardan, seyahate çıkış tarihinden itibaren 72 saat geçerli negatif

Covid-19 PCR testi istenecektir. Varışta Covid-19 semptom taraması yapılacaktır.

Semptomları bulunanlar zorunlu PCR testine ve gerek görülürse karantinaya tabi

tutulacaktır. Ülkeye varışta PCR testi gösteremeyen Botsvana vatandaşları ile mukim

yabancıların girişine, ücreti ödenmek kaydıyla PCR testi yapılması ve 14 günlük

zorunlu karantina şartıyla izin verilecektir. Koşulları karşılayamayan yabancı

uyruklular ise ülkeye alınmayacaktır. Covid-19 virüsünün yeni ve daha bulaşıcı bir türevinin bölgede (GAC) görülmüş olması nedeniyle, Botsvana’ya gelen tüm yolcuların (gençler ve çocuklar dahil) varışta ücretsiz Covid-19 testine tabi tutulacakları açıklanmıştır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Brezilya Ülkeye giriş yapacak herkesin uçuş saatinden önceki 72 saat içinde yaptırdıkları RT-PCR Covid-19 laboratuvar testi sonucunun negatif çıktığına dair belgeyi havayolu şirketine ibrazları, ayrıca Yolcu Sağlık Bildirimi'ni kağıt ortamında ya da elektronik olarak doldurmaları mecburi kılınmıştır. Ülkemize havayoluyla giriş mümkün değildir.

Üçüncü ülkeler üzerinden Ülkemize gelen ve son 10 gün içerisinde bu ülkede bulunmuş kişiler Valiliklerin gösterdiği mekanda 14 gün karantinaya alınır. 10'uncu günce PCR testi zorunluluğu vardır. Evet

Brunei Darusselam Ülkeye girişte gelinen ülkenin yer aldığı risk grubuna göre, 2 ila 14 gün arasında değişen karantrina uygulanması kararlaştırılmıştır. Düşük risk grubundaki ülkelerden gelenlerin son 72 saat içinde yapılmış test sonucu ibraz etmeleri halinde 2 günlük bir gözetim süresi sonunda evlerine gidebilecekleri açıklanmıştır (Ülkelerin yer aldıkları risk gruplarını gösteren liste herhangi bir yerde yayımlanmamıştır.) Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Bulgaristan Son 72 saatte alınmış Negatif PCR Test Sonucu zorunludur. Ülkeye girişten sonra 10 günlük karantina ve sonrasında tekrar PCR Testi istenebilir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Burkina Faso Ülkeye girmeden en fazla 5 gün önce alınmış PCR Test sonucu ibrazı zorunludur. Ülkeye girişte negatif test ibraz eden yolcular arasından, yüksek ateş ölçülenlerin tecrit edilmekte, kendilerinden test için numune alınmakta ve test sonucu açıklanana kadar bir otelde tutulmaktadırlar (Tecrit masrafları yolcuya aittir). Burkina Faso'dan ayrılacak yolcuların da aynı şekilde negatif Covid-19 testi ibraz etmesinin gerekli olacağı açıklanmıştır. Ülkeye test sonucu olmadan giriş yapanların, pasaportlarına el konulmakta, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 90.000 F CFA ödemekte ve havalimanı sağlık birimine sevk edilmekte, burada yolculara iki test yapılmakta, testlerden biri 45 dakika içinde sonuç veren 'hızlı teşhis testi' ve ikincisi ise 48 ila 72 saat arasında sonuç veren PCR testi olmakta, hızlı teşhis test sonucunun Covid-19 pozitif çıkması halinde yolcunun PCR sonuçları belirlenene kadar polis gözetiminde otelde tecrit edilmekte ve bunun maliyetinin yolcuya ait olmaktadır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Burundi Yurtdışından gelen tüm yolculardan en fazla 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu test talep edilmekte, ancak Bujumbura havalimanında tekrar teste tabi tutulmaktadırlar. Test ücreti olarak yabancılardan 100 ABD Doları, Burundi vatandaşlarından ise 30 ABD Doları karşılığı Burundi Frangı tahsil edilmektedir. Tüm yolcular önceden rezervasyon yaptırmak zorunda oldukları karantina otellerine toplu olarak otobüslerle taşınmakta ve test sonuçları alınana kadar (72 saat) karantinada kalmaları gerekmektedir. Yurtdışına gidecek tüm yolculardan da 72 saat geçerli test sonucu ibraz etmeleri talep edilmektedir. Gerekli sertifika 10.000 Burundi Frangı karşılığı alınabilemektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Butan Butan'a giriş yapacak tüm yabancıların yola çıkmadan en fazla 72 saat önce alacakları Covid-19 negatif test sonuç belgesini varışta ibraz etmeleri ve online sağlık bildirim formu doldurmaları istenmektedir. Ülkeye giren herkes 21 günlük zorunlu kurumsal karantinaya tabi tutulmaktadır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Cabo Verde Ülkeye girişte son 7 günde yapılmış PCR testi sonucu ibrazı istenmektedir. İkamette karantina uygulaması mevcuttur. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Cezayir Girişler kapalıdır. Seyahat edecek 12 yaş üstü kişilerden seyahatten en fazla 72 saat öncesine ait negatif PCR test sonucu talep edilmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Cibuti Ülkeye girişte sonucu 1 saat içerisinde alınan ve ücreti 5.000 Cibuti Frangı (29 ABD Doları) olan test yapılmaktadır. Covid-19 taşıyan yolcularla aynı uçakta seyahat eden diğer yolcular, sonraki birkaç gün içerisinde çağrılarak tekrar teste tabi tutulmakta ve durumları takip edilmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Çad Ülkeye girişte yolculardanülkeye varışta en çok 72 saat önce yapılmış negatif PCR testi ibraz etmeleri beklenmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Çekya Ülkemizin de içinde bulunduğu yüksek riskli ülkelerden Çekya’ya seyahat edenlerin Çekya'ya varış öncesi "Public Health Passanger Locator Form"

doldurulması gerekmektedir, Çekya'ya giriş tarihinden itibaren 5 gün içinde yerel

hijyen birimlerine Çekya'da yapılmış PCR testi sunulmalıdır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Çin Ülkeye girişte uçuştan önceki 3 gün içerisinde yurt dışındaki ÇHC misyonlarının uygun gördüğü kurumlarda nükleik asit testi yaptırmak, ÇHC vatandaşlarının "WeChat" isimli uygulama üzerinden gerekli onayı almaları, yabancı yolcuların ise uçuş öncesinde bir sağlık durumu beyannamesi almak için negatif test sonuçlarıyla birlikte bulundukları ülkelerdeki ÇHC misyonlarına başvurmaları zorunludur. Yolculardan uçuştan önceki 48 saat içerisinde nükleik asit testinin yanı sıra IgM antikor testi (serum IgM antibody test) yaptırmaları istenmektedir. Yolcular ülkeye girişte/dönüşte ÇHC makamlarınca gösterilen otellerde, kendi bütçeleriyle, 7 günü Çin yerel makamları tarafından belirlenen pandemi otelleri/merkezlerinde; 7 günü -tercihen 5’inci günde yapılan testin negatif çıkması halinde ev karantinası olacak şekilde, 14 gün zorunlu karantinaya girmektedirler. Karantina süresi sonunda PCR Testi tekrarlanmaktafdır. Yolcular, Çin’e varışları akabinde en az 3 nükleik asit testine tabi tutulmaktadırlar.Yolcular karantinaya ilaveten 7 gün daha tıbbi müşahede altında tutulmaktadırlar. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Danimarka 12 yaş üstü kişilere girişte antijen testi yapımaktadır. 10 gün karantina uygulanabilmektedir. Ülkemize havayoluyla giriş mümkün değildir.

Üçüncü ülkeler üzerinden Ülkemize gelen ve son 10 gün içerisinde bu ülkede bulunmuş kişiler 14 gün ev karantinasına alınır. 10'uncu günce PCR testi zorunluluğu vardır. Hayır

Ekvator Ekvator'a giriş yapacak tüm yolcuların son on (10) gün içinde yapılmış negatif RT-PCR testi sonucunu ibraz etmeleri gerekmektedir. Ülkenin hava, deniz ve kara giriş noktalarında, gelen yolculara rastgele hızlı antijen testi uygulanacaktır. Hızlı antijen testi pozitif çıkan kişiler, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen konaklama yerlerinde 10 gün süreli zorunlu izolasyona tabi tutulacaktır. Hızlı antijen testi negatif çıkan kişiler için zorunlu izolasyon uygulanmayacaktır. Ekvator'a girişleri sırasında Covid-19 semptomları (yüksek ateş, öksürük, halsizlik, koku kaybı, tat kaybı vb) gösteren yolcular, RT-PCR test sonucundan bağımsız olarak, giriş noktalarında görevli Sağlık Bakanlığı personeli tarafından muayene edilecek ve bu kişilere zorunlu olarak hızlı antijen testi uygulanacatır. Yolcular, ilgili havayolu tarafından kendilerine verilen Yolcu Sağlık Beyannamesi Formunu iniş öncesinde tamamlayarak imzalayacak ve bunları havaalanlarında görevlendirilen Sağlık Bakanlığı personeline teslim edeceklerdir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Ekvator Ginesi Ülkeye girişte 48 saatten kısa bir süre önce yapılmış PCR testi sonucu ibrazı gereklidir. Aksi halde havaalanında test yapılmaktadır (168 Euro) ve yolcular test sonucunu yerleştirildikleri otelde karantina halinde beklemektedirler. 5 günlük karantina uygulanmaktadır.

Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

El Salvador Ülkeye girişte PCR Testi sonucu ibrazı istenmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Endonezya Ülkeye girişte son 72 saat içinde yaptırılmış PCR testi sonucu ibrazı istenmekte ve 5 günlük ev/otel karantinası uygulanmaktadır. PCR testini yaptırmamış olanların ise ülkeye girişlerinde vakit geçirmeksizin anılan testi yaptırmaları beklenmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Eritre Girişler kapalıdır Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Estonya Ülkemizden Estonya'ya gelen kişilerin Estonya'ya gelmeden en fazla 72 saat önce ve gelmelerinin ardından ilk testten en az altı gün sonra olacak şekilde birer Covid-19 PCR testi yaptırmaları gerekmekte, her iki test sonucu negatif olduğu takdirde 10 günlük karantina şartından muaf olmaktadırlar. İlk testi gelmeden önce yaptırmayan kişilerin Estonya'ya geliş sırasında bu testi yaptırabilecekleri açıklanmıştır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Etiyopya Etiyopya’ya varışta son beş gün içinde yapılmış olan PCR negatif test sonucunun ibraz edilmesi gerekmektedir. Negatif sonuç ibraz edenlerin 7 gün evde karantinada kalmaları gerekmektedir. PCR testi bulunmayan yolcuların ise 14 gün karantinaya girmeleri gerekmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Fas Ülkeye girişte 72 saatten kısa bir süre önce yapılmış PCR testi ve serolojik test sonucunun uçağa/gemiye binmeden önce ibrazı zorunludur. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Fildişi Sahilleri FS’den uluslararası uçuş ile yurtdışına seyahat edecek ve yurtdışından FS’ye gelecek tüm yolcuların www.deplacement-aerien.gouv.ci adresi üzerinden seyahat bildiriminde bulunması ve 2.000 CFA’lık bildirim ücretini internet üzerinden ödemesi zorunludur. Uluslararası uçuşlarla FS’ye gelen tüm yolcuların seyahatten önceki son 7 gün içerisinde yapılmış, kovid-19 virüsü taşınmadığını gösteren negatif PCR testi sonucunun havalimanı yetkililerine ibraz etmesi gerekmektedir. Uluslararası uçuşlarla FS’den ayrılan yolcuların, www.deplacement-aerien.gouv.ci adresinden yapılan seyahat bildiriminin ardından, online olarak toplam 50.000 CFA test ve bildirim ücreti ödemesi, sistemden alınan dekontu PCR testi için gidilen merkezde ibraz etmesi gerekmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Filipinler Ülkeye giriş yapan tüm yolcular için 14 günlük zorunlu karantina uygulaması mevcuttur. Uluslararası havalimanlarına varışlarını müteakip iç hat bağlantı uçuşlarıyla diğer bölgelere seyahat edecek yolcuların, uçağa binmeden önce güncel PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri ve son seyahat bölgelerine intikallerinde ev karantinasına tabi tutulmaları şart koşulmaktadır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Filistin Tel Aviv havalimanını kullananlar bakımından İsrail kuralları geçerlidir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Finlandiya Son iki haftada 100.000 kişide 25 vakadan fazla görülen ülkelerden gelen yolculardan 72 saat içinde yapılmış PCR Testi sonucu ibrazı istenmektedir. 10 günlük gönüllü karantina tavsiye edilmektedir. Hükümet, yolcuların Finlandiya'ya geldikten sonra gönüllülük esasına tâbi olan iki PCR testini (ilki havalimanında veya limanda, ikincisi ise, en

erken 72 saat içinde ikâmet edilen yerde) yaptırmayı kabul etmeleri ve test sonucunun negatif çıkması hâlinde, izolasyon süresinin daha da kısaltılabileceğini açıklamıştır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Fransa Ülkeye girişten önceki 72 saat içinde alınmış negatif sonuçlu PCR Testinin uçağa binmeden önce ibrazı gerekmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Gabon Ülkeye girişte en fazla 5 gün önce yaptırılan RT-PCR test sonucu ibrazı gerekmektedir. Bütün yolcular havaalanında yeniden ücretsiz olan COVID-19 hızlı testi ve PCR testine tabi tutulmaktadır. Testler sonuçlanana kadar (72 saat) karantina uygulanmaktadır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Gambiya Ülkeye giriş yapacak yerli ve oturma izni bulunan yabancı kişilerin en geç 72 saat önce

önceden alınmış negatif PCR test sonucuna ilave olarak, havalimanında Covid-19 testine tabi tutulacakları, test sonuçlanana kadar Hükümet tarafından belirlenen merkezlerde karantina uygulanmaktadır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Gana Ülkeye girişten en fazla 72 saat önce yapılmış PCR Testi sonucu ibrazı istenmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Gine Ülkeye girişte 3 günden kısa bir süre önce yapılmış PCR testi sonucu ibrazı istenmektedir. Ülkeden ayrılırken ise Gine Kamu Sağlığı Ulusal Enstitüsü tarafından 3 gün içinde yapılmış PCR Testi sonucu ibrazı istenmektedir. Test ücreti 60 Euro'dur. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Gine Bissau Ülkeye girişte 7 gün içinde yapılmış PCR Testi sonucu ibrazı istenmektedir. Karantina uygulanmaktadır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Grenada Ülkeye girişte 72 saat içinde alınmış PCR sonucu istenmektedir. Ülkeye girişte herkesin PCR testine girme zorunluluğu bulunmaktadır. Test ücreti 150 ABD Dolarıdır. Ülkeye gelen herkesin 14 gün karantina altına girmesi gerekmekte, karantinanın 4. ve 12. gününde teste tabi tutulmaktadır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Guatemala Ülkeye havayoluyla giriş yapacak vatandaşların ve yabancıların uçuştan en çok 96 saat önce yapılmış PCR Covid-19 negatif test sonucu ibraz etmeleri gerekmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Guyana Ülkeye gelecek kişilerden son 72 saatte alınmış PCR test sonucu istenmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Güney Afrika Cumhuriyeti Yolcuların son 72 saat içinde yaptırdıkları negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Varış öncesi test yaptırmayanlar için masraflarını kendileri karşılayacakları karantina zorunluluğu bulunmaktadır. Ülkemize havayoluyla giriş mümkün değildir.

Üçüncü ülkeler üzerinden Ülkemize gelen ve son 10 gün içerisinde bu ülkede bulunmuş kişiler Valiliklerin gösterdiği mekanda 14 gün karantinaya alınır. 10'uncu günce PCR testi zorunluluğu vardır. Evet

Güney Kore Ülkeye girişte yolculuktan önceki son 72 saat içinde yapılmış PCR Testi sonucu ibrazı istenmekte olup ülkeye girişi takip eden üç gün içerisinde COVID-19 testi yaptırma ve akıllı telefonlara "Self-Quarantine Safety and Protection" uygulamasının indirme zorunluluğu bulunmaktadır. 14 günlük karantina uygulanmaktadır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Güney Sudan Gelen uluslararası yolcuların Covid-19 negatif olduklarını tescil eden sağlık belgelerinin (azami geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 72 saattir) kontrol edileceği belirtilmiştir. Güney Sudan'a varan uluslararası yolcuların iki hafta ev karantinasına girecekleri bildirilmiştir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Gürcistan Son 72 saatte alınmış Negatif PCR Test Sonucu zorunludur. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Haiti Son 72 saatte alınmış Negatif PCR Test Sonucu zorunludur. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Hırvatistan Ülkemizde bulunmuş olan Hırvat veya diğer ülke vatandaşlarına dönüşlerinde herhangi bir karantina/öz izolasyon zorunluluğu yoktur. PCR testi ibrazı istenmektedir. Acil kişisel/ailevi gerekçeler, ticari nedenler veya diğer ekonomik çıkarlarla seyahat edenler ile gemi adamları için PCR testi zorunluluğu bulunmaktadır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Hindistan Ülkeye giren (hamile olanlar, ciddi hastalığı bulunanlar veya yakınlarının vefatı gibi haller dışında) tüm yolcuların girişte 7 günü kontrollü devlet karantinası, 7 günü ev karantinası olmak üzere 14 günlük karantina uygulanmaktadır. 96 saat içinde yapılmış negatif Covid-19 test sonucu ibrazı halinde 14 günlük karantina evde geçirilebilmektedir. Ülkedeki karantina uygulamaları eyaletten eyalete göre değişiklik gösterebilmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Hollanda Ülkeye girişte 72 saat içinde yaptırılmış negatif PCR test sonu veya son 4 saat içinde hızlı test sonucu vaya son 12 saat içinde NAAT test sonucu ibrazı istenmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Honduras Son 21 gün içinde Güney Afrika ya da Birleşik Krallıkta bulunan kişilerin ülkeye girişleri yasaktır. En geç uçuştan 72 saat önce gerçekleştirilen negatif PCR testi sonucu istenmektedir. dikten sonra en az 15 günlük zorunlu ev karantinası uygulanmaktadır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Hong Kong (Çin) Girişten en fazla 48 saat önce yaptırılmış PCR Testi sonucu ibrazı istenmektedir. Çin dışından gelen tüm kişiler için zorunlu karantina süresi 21 güne çıkarılmıştır. Hong Kong’da belirli vakalarda 28 güne kadar karantina uygulanabilecektir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Irak Ülkemizden Irak’a seyahat edenlerin, en

geç uçuştan 72 saat önce gerçekleştirilen PCR testi sonucu istenmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

İran İran'a geliş yapan yolculardan azami 96 saat süreli bir koronavirüs tespit (PCR) testi talep edilmektedir. Test yaptırmayan yabancılar ülkeye alınmamaktadır. Buna ilaveten, İran’a gelen tüm yolcular sağlık taramasından geçirilmekte, hastalık taşıdığından şüphelenilen yabancılar Sağlık, Tedavi ve Tıbbi Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen bir yerde karantinaya alınmakta, semptom taşıyan İranlılardan ise yine kendi imkanlarıyla 14 gün karantinada kalmaları istenmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

İrlanda İrlanda’ya gelecek 6 yaş üstü tüm yolcuların İrlanda’ya varışlarından önceki son 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca Yolcu Bilgi Formu doldurması ve kendisini Form'da belirttikleri adreste 14 gün süreyle izole etmesi gerekmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

İspanya Ülkeye girişlerde son 72 saat içinde yapılmış PCR ya da TMA testi negatif sonucu belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

İsrail Yurtdışından İsrail'e giriş yapacak yolcular, Ben Gurion Havaalanı'na intikalde koronavirüs testi olmak durumundadırlar. Ayrıca, evde iki haftalık kişisel karantinaya girilmesi zorunludur. Karantinanın dokuzuncu gününde test yapılması halinde süre on güne düşmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

İsveç Ülkeye girişlerde son 48 saat içinde yapılmış PCR, LAMP ya da antijen testi negatif sonucu belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

İsviçre Son 72 saatte alınmış Negatif PCR Test Sonucu zorunludur. 10 günlük karantina gerekebilmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

İtalya İtalya’ya gelen Türk vatandaşları ile Türkiye’ye seyahat eden İtalyan vatandaşları/ İtalya’da oturum izni bulunan kişiler İtalya’ya dönüşlerinde 14 günlük ev karantinasına tabidir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır (Seyahatler İtalya tarafından ispatlanabilir iş, eğitim, sağlık ve diğer acil durumlarla sınırlandırılmıştır.)

İzlanda Ülkeye gelenler tercihlerine göre, ikili Covid-19 testine tabi tutulmakta veya test yaptırmamaları halinde ülkeye vardıkları günden itibaren 14 gün mecburi karantinada kalmaları istenmektedir. Sınırlarda ücretsiz test yapılmaktadır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır (AB/AEA, EFTA ülkeleri ve BK vatandaşları dışında yabancılar, seyahatlerinin zorunlu olduğunu ispatlayamadıkları takdirde, ülkeye kabul edilmemektedir.)

Jamaika Ülkeye girişte yolcuların PCR testi yaptırmaları, test sonucuna kadar otellerinde/sağlık birimleri gözetiminde karantinaya tabi olmaları zorunludur. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Japonya Ülkeye gidişte Japonya’nın ülkemizdeki temsilciliklerine başvurmak ve seyahat öncesinde 72 saat içinde PCR testi yaptırmak gerekmektedir. Japonya'ya varışta da PCR testi yapılmaktadır. Negatif PCR testi sonucunu ibraz edemeyen vatandaşlarımız Japonya yetkililerince belirlenen (evleri dışındaki) yerleşkelerde 14 gün karantinaya alınacaktır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Kamboçya Gelen yabancıların Covid-19 riski taşımadığını kayıt altına alan, çıkış yapılan ülkede faaliyet gösteren yetkili sağlık kuruluşlarınca hazırlanmış ve en fazla 72 saat evvel temin edilmiş, İngilizce veya Fransızca dillerinde sağlık raporu ile Kamboçya’da kalacakları süre boyunca tedavilerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesine imkân verecek en az 50.000 ABD Doları tutarında sağlık sigortasını ibraz etmeleri gerekmektedir.

Anılan seyahat sigortasına ilave olarak, tüm yabancılardan ülkeye girişleri esnasında, 2.000 ABD Doları tutarında depozito parası yatırmaları istenecektir. Ülkeye giriş yapacak tüm yolcular, Kamboçya’ya girişlerini müteakip, gerekli sağlık kontrollerinden geçirilebilmeleri maksadıyla Kamboçya makamlarınca belirlenen sağlık merkezlerine transfer edilecek, bu bağlamda, ilgili uçuşa ait tüm yolcular Covid-19 testine tabi tutulacak ve yolcuların tamamı, test sonuçları edinilinceye değin geçecek zaman zarfında, anılan sağlık merkezlerinde kalacaktır. Teste tabi tutulan yolcular arasında “Covid-19 pozitif” vakaya rastlanması durumunda, sözkonusu uçuşa dahil olan tüm yolcular 14 gün boyunca Kamboçya Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen yerlerde zorunlu karantinaya alınacaktır. Yolcuların tamamının test sonuçlarının “negatif” çıkması durumunda ise, bu kez, yerel sağlık kuruluşlarının kontrolünde, 14 gün boyunca Kamboçya Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen yerlerde zorunlu karantina uygulanmaktadır.Sözkonusu izolasyon sürecine dahil olan tüm yolcuların Covid-19 testleri Kamboçya’ya girişlerinden 13 gün sonra yenilenecektir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Kamerun Ülkeye girişte 3 gün içinde alınmış PCR Testi sonucu ibrazı zorunludur. Kamerun'a girişte ayrıca tüm yolculara hızlı COVID-19 testi uygulanmaktadır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Kanada Ülkeye girişte 14 gün karantina uygulanmaktadır. Yurt dışından gelenlerin muteber bir kişisel tecrit planına sahip olmaları beklenmekte, bu imkana sahip olmayanlara federal hükümetçe tahsis edilen karantina merkezlerinde ücretsiz konaklama hizmeti sağlanmaktadır. 5 yaş ve üstü yolculardan seyahat tarihinden en fazla 3 gün önce yaptırılmış PCR testi sonucu ibrazı istenmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Karadağ Bazı ülkelerden gelen yolcular için son 72 saatte alınmış Negatif PCR Test Sonucu zorunludur. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Katar 7 günlük otel karantinası uygulanmaktadır. Ortak kullanımlı karantina tesislerinde ("shared quarantine facilities") bulunan kişilerin ise iki hafta karantinada kalmaları gerekmektedir. Öte yandan, Katar tarafından onaylanan Covid-19 test merkezlerinden, alındığı süreden itibaren 48 saat için geçerli, Covid-19 negatif sonucunu ibraz edemeyen yolculara Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Covid-19 testi yapılacağı, ülkeye giriş yapan kişinin karantinada geçen altı günün sonunda ikinci Covid-19 testini olmak üzere yetkili bir sağlık merkezine gitmesi gerektiği, yapılan testin sonucunun negatif çıkması halinde karantina sürecinin sona ereceği ve Katar'daki herkes için indirilmesi yasal zorunluluk olan Ehteraz isimli takip uygulamasındaki statünün, yedi günün ardından "sarı" renkten güvenli anlamına gelen "yeşil" renge dönüşeceği kaydedilmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Kazakistan Ülkeye girişte yabancıların 72 saat içinde alınmış negatif sonuçlu PCR test sonucunun ibraz edilmesi şartı bulunmaktadır. Belgesi olmayan Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşları, PCR testi yaptırılmasını teminen, 3 güne kadar karantina hastanesinde tecrit altına alınacaktır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Kenya Ülkeye girişten en fazla 96 saat önce alınmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmek ve semptom göstermemek koşuluyla karantinadan muaf olunmaktadır. Kenya'ya gelecek tüm yolculardan seyahatleri öncesinde ve check-in işlemini tamamladıktan sonra http://ears.health.go.ke/airline_registration/ adresi üzerinden “Sağlık Tarama Formunu” doldurmaları; formu internet üzerinden göndermeleri ve işlem sonunda ekranda çıkan kodu Kenya’ya varışlarında görevlilere göstermeleri gerekmektedir. Ülkeden ayrılan yolculara da yetkili laboratuvarlardan temin edilmiş negatif PCR testi ibrazı zorunluluğu getirilmiştir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Kırgızistan Ülkeye havayoluyla girişte 72 saat içinde yapılmış PCR Testi sonucu ibrazı istenmektedir. Uçuş süresinin uzun olması veya uçuşun gecikmesi gibi önemli bir sebepten dolayı PCR testinin üzerinden 72 saatten fazla zaman geçmesi durumunda kişilerin geldikleri varış noktasında PCR testi yaptırması gerekmektedir. Karayoluyla gelişlerde son 120 saat (5 gün) içinde yapılmış PCR Testi sonucu istenmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

KKTC Ülkeye girişte 3 gün içinde alınmış negatif PCR testi sonucu ibrazı istenmektedir. 10 gün karantina uygulanmaktadır. Karantina bitiminde tekrar PCR testi yapılmaktadır. Covid geçiren ve KKTC'ye gelmeyi talep eden kişilerin PCR testinin negatife dönmesinden 14 gün sonra ülkeye girişlerine izin verilmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Kolombiya 96 saat içinde yaptırılmış PCR testi sonucu ibrazı istenmektedir. Ayrıca, Kolombiya Göç İdaresi'nin internet sayfasından erişilebilen formun (Check-Mig) ülkeye girişte ve çıkışta doldurulması ve çıktısının pasaport kontrolü sırasında ibraz edilmesi de gerekmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Komorlar Birliği Ülkeye girişte 72 saat içinde yapılmış PCR Testi sonucu ibrazı istenmektedir. Ülkeden ayrılacak yolcular için PCR testinin ücretsiz yapılacağı açıklanmıştır. Özel uçuşlarla ülkeye getirilen Komorlar Birliği vatandaşlarına ülkeye girişte test uygulanmakta, vatandaşlar devlet tarafından belirlenen yerlerde üç gün süreyle kontrol altında tutulmaktadır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Kongo Cumhuriyeti Ülkeye girişte 72 saat içinde yapılmış PCR Testi sonucu ibrazı zorunludur. Ülkeye girişlerde ateş ölçümü vb. kontroller sırasında semptom gösterenler adres bilgileri alınarak ikamet yerlerinde 14 gün karantina uygulamasına alınmaktadır. Ayrıca tüm yolculara Kinşasa N’Djili Havalimanına varış ve ayrılışta Covid-19 testi yapılmaktadır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Ülkeye girişte PCR Testi sonucu ibrazı zorunludur. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Kosova Ülkemizden Kosova'ya girişlerde yolcuların son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonucu sunmaları gerekmektedir. Aksi halde 7 gün karantina uygulanmaktadır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Kosta Rika Ülkeye girişte negatif PCR testi istenmeyeceği açıklanmıştır. Turistlerin seyahat sigortası ve sağlık formu, Kosta Rikalıların ise sağlık formu ibraz etme zorunluluğu bulunmaktadır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Kuveyt Girişlerde yolcuların son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonucu sunmaları gerekmektedir14 gün ev karantinası uygulanmaktadır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Kuzey Makedonya Kısıtlama bulunmuyor Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Küba Her yolcudan 72 saatte alınmış negatif sonuçlu PCR testi ibrazı istenmektedir. Bunun yanısıra, Küba’ya varan her bir yolcu havalimanında PCR testine tabi tutulmaktadır. Ülkeye giriş yapan tüm yabancı/Kübalı yolcular, sağlık formu ibraz etmekle yükümlü olup, ayrıca havalimanında PCR testine tabi tutulacaklardır. Küba'yı turistik amaçlı ziyaret eden yolcular, (1-2 günde çıkan) test sonucuna kadar otellerinden/kiraladıkları evlerden dışarı çıkamayacaklar, ancak testin negatif sonuçlanması sonrasında Küba içinde serbestçe dolaşabileceklerdir. Öte yandan Küba vatandaşlarının, 1. testten sonra ülkeye varışlarının 5. gününde de PCR testi yaptırmaları ve 2. testin de negatif sonucu çıkana kadar evlerinden dışarı çıkmamaları, ayrıca kaldıkları evde yaşayan diğer aile üyelerinin de bu süreçte dışarı çıkma yasağına uymaları gerekmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Laos Diplomatlar, uluslararası kuruluş çalışanları, uzmanlar ve yatırımcılar Covid Görev Gücünün izniyle, 72 saat önce testlerinin negatif çıkması halinde ve 14 gün karantinada kalmak koşuluyla ülkeye girebilmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Letonya Ülkeye ülkemizden girişlerde 10 günlük ev ekarantinası uygulanmaktadır. Ülkeye girişte PCR testi istenmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Liberya Ülkeye girişte yolcuların Sağlık Taraması Formu doldurmaları, havalimanında yapılacak zorunlu Covid-19 testi için varıştan önce 75 ABD Doları ödemeleri gerekmektedir. Ülkeden ayrılırken kalkıştan önceki 72 saat içinde Liberya sağlık makamlarınca yapılacak Covid-19 negatif test sonucunu ibraz etmeleri beklenmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Libya Libya’ya seyahat edecek tüm yolcuların negatif PCR test sonucu ibraz etmesi gerekmektedir. Yapılacak uçuşun tarihinden üç gün önce (72 saat ve üzeri) alınan test sonuçları kabul edilmemektedir. Test sonuçları İstanbul Havalimanı’nda Libya’nın İstanbul Başkonsolosluğu personeli tarafından onaylanmaktadır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Litvanya Ülkemizden Litvanya'ya dönüşte yolcuların en geç 24 saat içinde Ulusal Kamu Sağlığı Merkezine kaydolmaları ve 10 gün ev izolasyonunda kalmaları zorunludur. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Lübnan Ülkemizden Lübnan'a seyahat edecek yolcuların Lübnan Sağlık Bakanlığı sitesinden temin edilebilecek formu doldurmaları, seyahatlerinden en geç 96 saat önce PCR testi yaptırmaları beklenmektedir. Yolcular, ülkelerinde yaptırdıkları teste ilaveten, Beyrut'a intikalde, masrafları kendilerine ait olmak üzere, ikinci bir PCR testine ve 7 gün otelde karantinaya tabi tutulmaktadır. Transit ylcular bu uygulamadan muaftır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Lüksemburg Ülkeye girişte son 72 saat içinde alınmış negatif sonuçlu Covid-19 testi sonucunun uçağa binmeden önce ibraz edilmesi gerekmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Macaristan Ülkeye girişte PCR testi sonucu ibraz edilmemesi durumunda 10 gün süreli zorunlu ev karantinası uygulanmaktadır. Sunulacak negatif PCR testi sonucuyla karantinadan muaf olunabilmektedir. Macar vatandaşı olmayan yabancıların, Macaristan'a iş veya ekonomik amaçlı seyahat ettiklerini kanıtlamaları halinde, Covid-19 belirtisi taşımamak kaydıyla, kısıtlama olmaksızın ülkeye girişleri mümkündür. Son 6 ay içinde Covid-19 hastalığını atlatan yabancıların, bunu gösteren İngilizce veya Macarca olarak düzenlenmiş sağlık raporlarını ibraz etmeleri halinde, ilave bir şart aranmaksızın Macaristan'a giriş yapmaları mümkün olabilecektir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Madagaskar Özel izin verilenlerden ülkeye girişte en fazla 72 saat önce yapılmış PCR testi istenmekte, ülkeye girişte yeniden test yapılan vatandaşlar 4 gün süreyle ev karantinasına tabi tutulmaktadır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Malavi Ülkeye girişte yolculardan en fazla 10 gün öncesine ait olan PCR testi sonucu istenmekte, havaalanında tekrar test yapılmakta ve gelen yolcuların kendilerini 14 gün süresince karantinaya almaları beklenmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Maldivler Ülkeye girecek tüm yolcuların yola çıkmadan en fazla 96 saat önce alacakları Covid-19 negatif test sonuç belgesini varışta ibraz etmeleri, varıştan en geç 24 saat önce bir online sağlık bildirim formu doldurmaları, turistlerin ayrıca otel rezervasyonu yaptırmaları talep edilmektedir. Turistlerin zorunlu karantina uygulamasından muaf olduğu kaydedilmektedir. Öte yandan, 20 Aralık 2020 tarihi itibariyle, Maldivler vatandaşları ile ülkede çalışma vizesine sahip yabancıların Greater Male bölgesine gidecekler ise karantina uygulanmasından muaf olduğu (10 günlük karantina sadece tavsiye edilmektedir), sözkonusu bölge dışındaki adalara/atollere ve resort/otellere gideceklerin 10 günlük zorunlu karantinaya tabi tutulacakları, ülkedeki sağlık veya eğitim kuruluşlarında çalışmak için gelen şahısların ise her hal ve karda 10 günlük karantinaya tabi tutulacakları bildirilmiştir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Malezya Yurtdışından Malezya'ya girişlerde otellerde 10 günlük ücretli zorunlu karantina uygulanmaktadır. Ülkeye seyahatten azami üç gün önceden yapılmış RT-PCR test neticesinin ibrazı gerekmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Mali Ülkeye girişte 7 gün saat içinde alınmış PCR testi sonucu ibrazı edilmemesi halinde 7 günlük karantina uyhulanmaktadır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Malta Ülkeye girişte 72 saat içinde alınmış PCR testi sonucu ibrazı istenmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Mauritius Ülkeye girişte yolcuların uçağa binerken 5 gün içnde yapılmış Covid-19 testi ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, havalimanı girişinde PCR testi yapılacak ve yolcular devletçe belirlenen otellerde 14 gün karantina altında tutulacak, karantinanın 7. gününde bir PCR testi daha yapılacak, negatif çıkması halinde yolcu karantinasına devam edecek, pozitif çıkan vakalar hastaneye sevk edilecektir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Meksika Ülkeye girişte form doldurulması gerekmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Mısır Ülkeye girişte 72 saat içinde yapılmış PCR testi sonucu ibrazı istenmektedir. Bu uygulamanın turistler ve Mısır'da oturumu bulunan tüm yabancılar için zorunlu olduğu açıklanmıştır. PCR

testi bulunmayan yolculara 30 ABD Doları karşılığında havaalanında test yapılmaktadır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Moğolistan Ülkeye seyahatten en fazla 72 saat öncesine ait negatif PCR test sonucu talep edilmektedir. Belirtilen tesislerde 10 günlük karantina talep edilebilmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Moldova Ülkeye seyahatten en fazla 72 saat öncesine ait negatif RT-PCR test sonucu bulunmayan kişilerden 14 günlük kişisel izolasyon istenebilir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Moritanya Ülkeye girişte PCR testi yaptırılması veya on gün boyunca gönüllü karantina zorunluluğu bulunmaktadır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Mozambik Ülkeye girişte yolcular seyahatten önceki son 96 saat içinde yaptırılmış negatif PCR testi ibraz etmek zorundadır. Ülkeye bu şekilde giren her yolcu 10 günlük zorunlu ev karantinasına tabidir. Karantina süresi sonunda yeni bir PCR testi yaptırılması gerekmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Myanmar Tıbbi uçuşlar dışında girişler kapalıdır. Seyahatten önceki son 72 saat içinde yaptırılmış negatif PCR testi ibrazı sitenmektedir. 14 gün karantina uygulanmaktadır. Uçuş ekibi için sonraki uçuşa kadar karantina uygulanmaktadır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Namibya Yabancılar, son 7 gün içinde alınmış negatif PCR test sonucunu sunmaları halinde, karantina gibi ilave herhangi bir uygulamaya tabi olmadan ülkeye giriş yapabilecektir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Nepal Ülkeye girişte 72 saat içinde yapılmış PCR testi sonucu ibrazı istenmekte ve 7 günlük otel karantinası uygulanmaktadır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Nijer Ülkeye girişte en fazla 72 saat önce yapılmış PCR Testi sonucu istenmektedir. Gelen yolcuya evinde veya konutunda bir hafta süreyle tecrit tavsiye edilecektir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Nijerya Yurtdışında bulunan Nijerya vatandaşları ve Nijerya'da oturum izni bulunan yabancılar,

yolculuklarından 4 gün önce PCR testi yaptırmak ve negatif sonucu almak, https://nitp.ncdc.gov.ng/onboarding/homepage web adresine kayıt yaptırmak zorundadır. Covid-19 semptomları görülmeyen yolculardan kendilerini 7 gün evde karantinya almaları ve bu süre sonunda tekrar PCR testi yaptırmaları istenmekte, test sonucu negatif çıkanların 8. günden itibaren karantina süresi sona ermektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Nikaragua Ülkeye girişte en fazla 96-72 saat önce yapılmış PCR testi sonucu ibrazı istenmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Norveç Girişler kapalıdır. seyahatten 24 saat öncesine kadar olan negatif PCR Testi sonucu ibrazı zorunludur. Girişte test ypılmaktadır. 10 günlük karantina gerekebilmektedir Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Özbekistan Ülkemizin de dahil olduğu kırmızı kategorideki ülkelerden gelen yolcuların (transit yolcular dahil) uçuş öncesinde sürüntü örneği en fazla 72 saat önce verilmiş İngilizce veya Rusça düzenlenmiş negatif PCR testi sonucunu ibraz etmeleri gerekmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Pakistan Ülkeye girişten en fazla 72 saat önce yapılmış PCR testi sonucu ibrazı istenmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Panama Yolcuların Panama'ya uçuş saatlerinden en geç 48 saat öncesinde alınmış negatif bir COVID-19 PCR veya antijen testi sunmaları gerekmektedir. Bu süre içinde bir test mümkün değilse, havaalanında gümrükten önce bir COVID-19 hızlı testi yaptırılması zorunlu olup, yolcunun söz konusu testin masraflarını karşılaması gerekmektedir (50 ABD Doları). Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Polonya Ülkeye girişte 10 günlük karantina uygulanmaktadır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Portekiz Ülkeye girişte yolcuların seyahat çıkış noktasından son 72 saat içinde temin edilmiş ve havayollarının garantisine sahip negatif sonuçlu COVID-19 testi ibraz etmeleri kaydı getirilmiştir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Romanya Son 72 saatte alınmış Negatif PCR Test Sonucu zorunludur. Karantina uygulanabilmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Ruanda Ülkeye girişte 120 saat içinde sertifikalı bir laboratuvardan alınmış negatif sonuçlu PCR testi ibraz edilmesini zorunludur. Hızlı testler kabul edilmemektedir. Ülkeye girişte test tekrarlanmakta ve test sonucu çıkana kadar (24 saat) belirlenen otellerde zorunlu karantina uygulanmaktadır. Ülkeden ayrılan yolculardan da ayrılmadan önceki 120 saat içinde PCR testi yaptırmaları ve test sonuçlarını ülkeden ayrılmadan önce Ruandalı yetkililere sunmaları istenmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Rusya Ülkeye girişten önce en fazla 3 gün içerisinde yapılmış PCR testi sonucu istenmektedir. RF vatandaşları ise gerekli muayene ve testleri Rusya’ya dönüşlerini müteakip 3 gün içinde gerçekleştirebilmektedir. Ancak, yurtdışından dönen Rusların PCR testi sonuçlarını alana kadar ev ortamında izolasyona tabi olması zorunlu kılınmıştır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Sao Tome Yolcular, Sao Tome'ye vardıklarında, yolculuktan 3 gün önce yaptırılmış ve negatif sonuçlanan RT-PCR testlerini havaalanında ibraz etmeleri, sağlık kontrolünden geçmeleri ve bir soru formu doldurmaları gerekmektedir. Yolcuda Covid-19 belirtileri (ateş, öksürük vb.) saptanması halinde, yolcu hızlı Covid-19 testine tabi tutulacak ve sağlık kurumlarına sevk edilecektir. Ülkeden çıkışta da PCR Testi yaptırılması istenmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Senegal Ülkeye girişte negetif test sonucu ibraz edildiği takdirde karantina uygulaması bulunmamaktadır. Test sonucu ibraz edilemediği takdirde havaalanında test yapılmakta ve sonuç çıkana kadar ev izolasyonu uygulanmaktadır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Seyşeller Ülkeye girişte Covid-19 aşısı olduğunu belgeleyenlerin, seyahatten 72 saat önce yaptırdıkları ve negatif sonuçlu PCR testini ibraz etmeleri koşuluyla zorunlu karantina uygulamasından muaf tutulacakları duyurulmuştur. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Sırbistan Ülkeye girişlerde 48 saat içinde yaptırılmış PCR testi sonucu ibrzı istenmektedir. 10 günlük karantinada uyuglanabilmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Sierra Leone Ülkeye girişte 72 saat öncesine kadar alınmış PCR Testi sonucu ibrazı istenmektedir. Ülkeye girişte swab testi (PCR) ile Hızlı COVID-19 Testi (RDT) yapılmaktadır. Giden yolcuların da yolculuktan 72 saat öncesine kadar alınmış PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca pasaportlarına yetkili Sierra Leone sağlık kuruluşlarından alınan COVID-19 negatif raporu ibraz edilene kadar el konulmaktadır Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Singapur Ülkeye girişte 72 saat öncesinden alınmış negatif PCR testi sonucu istenmektedir.

Singapur vatandaşları ve daimi oturma izni olanlar ile Singapur’a dönüş onayı alan oturma izni sahipleri, Singapur’a gelişlerinde belirlenen otellerde 14 gün karantinada kalmak zorunda olup, karantina bitmesine yakın bir zamanda test yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Karantina giderlerinin şahıslar tarafından ödenmesi gerekmektedir (Yaklaşık 1500 ABD Doları). Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Slovakya Ülkeye dönüşte yolcuların (en geç giriş yaptıkları günde) http://korona.gov.sk/ehranica web sayfası üzerinden kayıt yaptırmaları zorunludur. 10 gün karantina uygulanmaktadır. 5. günün sonunda yapılacak testin negatif olması halinde, karantina süresi erken sonlandırılabilecektir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Slovenya Ülkeye girişte son 48 saatiçinde Slovenya tarafından tanınan test merkezlerinden (ülkemizdekiler de dahildir) alınmış Covid-19 negatif test sonucu ibraz edilmesi halinde 10 günlük karantinadan muaf olunmaktadır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Somali Ülkeye girişte PCR Testi sonucu istenmekte ve 14 gün karantina tavsite edilmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Sri Lanka Yabancı ülkelerden ülkeye girişine Sri Lanka makamlarınca izin verilen tüm yolcular tabiiyetine ve geldikleri ülkeye bakılmaksızın 14 gün zorunlu karantinaya tabi tutulmaktadırlar. Karantina sürecini otelde geçirenler ilave 14 gün ev karantinasından muaf tutulurken, devlete ait karantina merkezlerinde kalanlar için 14 günlük ilave ev karantinası uygulanmaktadır.Bandaranaike Uluslararası Havaalanından yurtdışına seyahat edecek tüm yolcuların son 72 saat içerisinde yaptırılmış PCR testi ibraz etmelerini mecburi hale getirmiştir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Sudan Ülkeye girişte PCR Testi sonucu ibrazı istenmektedir. Ülke dışına seyahat edecek olan yolcuların da COVID-19 RT-PCR testi yaptırmaları mecbur kılınmıştır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Suudi Arabistan Ülkeye girişte 72 saat içinde yapılmış PCR Testi sonucu ibrazı istenmektedir. 8 yaşından küçükler bu zorunluluklardan muaftır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Şili Ülkeye girişte 72 saat içinde alınmış PCR Rtesti sonucu ibrazı istenmektedir. Aynı zamanda yolcuların, Santiago Havaalanında yeminli beyanname imzalamaları gerrekmektedir.10 gün zorunlu karantina uygulanmaktadır. 7. gün itibarıyla test yaptırıp negatif sonuç alanlar karantinadan erken çıkabilmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Tacikistan Ülkeye girişte 72 saat içinde yapılmış PCR Testi sonucu ibrazı istenmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Tanzanya Ülkeye girişte form doldurulması gerekmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Tayland Ülkeye girişte 72 saat içinde yapılmış PCR Testi sonucu ibrazı istenmektedir. Tay vatandaşları devlet tarafından belirlenen yerlerde (yurt, misafirhane vs), yabancılar ise Tay Hükümeti tarafından belirlenen otellerde 14 gün karantina altına alınmaktadır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Togo Yurtdışından gelecek yolculardan son 5 gün içinde yapılmış test sonucu negatif olan yolcuların uçağa binişine izin verilmektedir. Havaalanında ayrıca ücret karşılığı (61 Euro) tekrar test yapılmaktadır. Test yapılan yolcunun havalimanından ayrıldıktan sonra ikamet ettiği yerde kalması ve e-posta yoluyla test sonuçlarını beklemesi gerekmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Trinidad ve Tobago Ülkeye girişte 14 gün karantina uygulanmaktadır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Tunus Ülkeye girişte yolcuların uçağa binmeden önce bir telefon uygulaması vasıtasıyla doldurulacak sağlık formunu Tunus'a varışta yetkililere teslim etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, 12 yaşından büyük tüm yolcuların uçağa binişten en fazla 72 saat öncesine ait RT-PCR testi sonucunu ibraz etmeleri zorunludur. Tunus’a gelecek olan tüm yolcuların masrafı yolculara ait olmak üzere 48 saat sonunda RT-PCR testi yaptırması ve 48 saat karantinada kalmaları gerekmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Türkmenistan Ülkeye girişte 72 saat içinde alınmış PCR Testi sonucu ibrazı istenmekte, ülkeye girişte ikinci kez COVID-19 testi yapılmakta ve belirlenen sağlık kuruluşlarından birinde 21 gün zorunlu karantina uygulanmaktadır. Yolcuların karantina süresinin tamamlanmasını müteakip COVID-19 testine tabi tutulacakları bildirilmiştir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Uganda Ülkeye girişte 120 saat öncesinde yapılmış PCR testi sonucu ibrazı istenmektedir. Yabancılar için kaldırılmış olan zorunlu karantina uygulaması ülkeye giriş yapan Uganda vatandaşları için bir süre ev izolasyonu şeklinde devam etmektedir.. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Ukrayna Ülkeye girişte yabancıların Covid-19 tedavi masraflarını kapsayan, Ukrayna’da kalış süresince geçerli sigorta poliçesine sahip olmaları gerekmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Umman 16 yaş ve üstü kişilerden ülkeye girişten önceki 72 saat içerisinde negatif PCR testi, ayrıca havalimanında ve bir haftalık zorunlu karantina bitiminde PCR testi, elektronik bileklik, Koronavirüs tedavisini ve bir vefat durumunda oluşabilecek masrafları karşılayacağı açıkça belirtilen bir aylık seyahat sigortası, TARASSUD+ uygulaması ve havalimanı testi için önkayıt zorunluluğu, turistler için otel ve gidiş-dönüş biletleri ile bir miktar paralarının bulunması zorunluluğu getirilmiştir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Uruguay Yolcular Covid-19 negatif olduğunu gösteren birer test sonucunu, yolculuğun başlamasından 2 saat önce birlikte seyahat edilen şirketin görevlilerine ibraz etmek zorundadır. Ülkeye giriş yapan herkesin Uruguay'da sağlık sigortasına sahip olması gerekmektedir. 7 günlük zorunlu karantina bulunmaktadır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Ürdün Son 72 saatte yaptırdıkları koronavirüs testi sonucunu getirmeleri gerekmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Vatikan Kalışın 120 saati aşması öngörüldüğü takdirde 14 günlük ikamette karantina zorunluluğu bulunmaktadır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Venezuela Ülkeye girişte test uygulanmakta ve test sonucuna göre otel veya hastanelerde 15 gün zorunlu karantina uygulanmaktadır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Vietnam Covid-19'la mücadele Ulusal Yürütme Komitesinin izniyle ülkeye girecek herkesin özel olarak belirlenmiş tesislerde 14-21 günlük zorunlu karantinaya tabi olacağı kaydedilmiştir. Ülkeye girişte herkese test yapılmakta ve karantina sürecinde de test uygulaması sürdürmektedir. Ülkede on dört günden daha kısa süre kalacak yabancı diplomat, uzman, yatırımcı ve yöneticiler için ülkeye varışta negatif test sonucu ibraz edilmek kaydıyla zorunlu karantina uygulamasının kaldırıldığı duyurulmuştur. Bu kişilere her hal ve karda ülkeye girişlerinde test yapılacaktır ve sadece belirlenen otellerde konaklama imkanı sunulmaktadır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Hayır

Yemen 10 yaş ve üstü kişilerden ülkeye girişten en fazla 72 saat önce yapılmış PCR testi sonucu ibrazı istenmektedir. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Yunanistan Ülkeye girişte yolcuların son 72 saat içinde, seyahate başlayacakları ülkede PCR testi yaptırmaları zorunludur. Ülkeye giriş yapacak şahısların yolculuktan en az 24 saat önce https://travel.gov.gr adresi üzerinden Yunanistan’daki temas bilgilerini de içerecek şekilde Yolcu Tespit Formu doldurması gerekmektedir. Karantina süresi 7 güne çıkarılmıştır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet

Zambiya Ülkeye girişte son 14 gün içinde yapılmış PCR testi sonucu ibrazı istenmekte ve 14 gün ev karantinası uygulanmaktadır. Ülkeye iş amacıyla seyahat edenler test sonucu ibraz etmeleri halinde zorunlu karantinadan muaf tutulmaktadır. Ülkeden ayrılmak için COVID-19 negatif testinin yanı sıra Sağlık Bakanlığının belirlediği merkezlerde Sağlık Bakanlığınca düzenlenecek sertifika koşulu bulunmaktadır. Uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Ülkemize gelmek mümkün Evet