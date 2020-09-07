Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı yeni savunma hamlesi

Maliye Bakanı Hristos Staykuros'un 'mali krizle geçen uzun yıllardır savunma harcamalarında büyük kesintiye gittikten sonra, caydırıcılık gücünü artırmak için nakit rezervleri silah alımı ve diğer araçlara aktarmaya hazır olduklarını' söylemesine koşut, Fransa'dan Rafale savaş uçağı dahil bir dizi ülkeyle silah alımı görüşmeleri yapan Yunanistan'dan yeni bir açıklama geldi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Petsas, Türkiye ile krizin derinleşmesi nedeniyle orduyu yeni silahlanma programlarıyla güçlendireceklerini ve savunma sanayi yatırımlarını artıracaklarını açıkladı.

"NATO müttefiki Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları konusundaki gerilim düşmedikçe Yunanistan savunma sektörünü genişletecek" diyen Petsas, Yunanistan’ın silah satın almayı, askeri kadrosunu artırmayı ve savunma sanayisini geliştirmeyi planladığını belirtti.

Yunan ordusunun yenilenmesi planının ayrıntılarının Başbakan Kiriyakos Miçotakis tarafından cumartesi günü yapacağı yıllık ekonomi konuşmasında açıklanacağını duyuran hükümet sözcüsü, "Silahlı kuvvetlerimizin donanımını güçlendirmek için dost ülkelerle temas içindeyiz" dedi.

"Türk liderliği hemen her gün Yunanistan'a karşı provokatif açıklamalar yapıp savaş tehditleri savuruyor" suçlamasında bulunan Petsas, "Egemenlik haklarımızı korumak için gereken her şeyi yapma kararlılığı içinde siyasi, diplomatik ve operasyonel hazır olma durumuyla karşılık veriyoruz" diye konuştu.

Yunan hükümeti geçen hafta hem koronavirüs pandemisinin vurduğu işletmeleri desteklemek hem de askeri harcamalar için kaynak yaratmak amacıyla 2.5 milyar avroluk devlet tahvili ihraç etti.

Yunan medyasına yansıyan haberlere göre Atina'nın Fransa'dan en az 18 Rafale savaş uçağı ve bir fırkateyn alımı gündemde.

Petsas, Miçotakis'in perşembe günü Korsika'da düzenlenecek AB Akdeniz ülkeleri zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşeceğini duyurdu.