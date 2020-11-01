Yunanistan'dan Türkiye'nin Navtex yayınına tepki

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki araştırma gemisi Oruç Reis'in varlığını 14 Kasım'a kadar uzatan yeni bir Navtex yayınlamasına yanıt verdi.

Bakanlığın açıklamasında "Maalesef... 1-14 Kasım dönemi için yeni bir yasadışı Navtex'in yayınlanmasıyla Türkiye, uluslararası hukukun temel kurallarını görmezden gelmeye devam ettiğini bir kez daha teyit etti" denildi.

Yunanistan, "yapıcı bir diyalog olasılığını ortadan kaldıran bu suçlu davranış" diye nitelendirdiği Navtex yayınını kınadı ve Türkiye'yi derhal yayını iptal etmeye çağırdı.