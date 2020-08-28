Yunanistan'dan Mısır ile yapılan anlaşmayı takiben yeni Navtex yayını

Türkiye’nin Oruç Reis gemisinin, sismik çalışma yürüteceği alan için 1 Eylül'e kadar devam edecek yeni Navtex (Navigational Telex) yayınlamasının ardından Atina, Girit Adası’ndaki Kandiye Navtex istasyonunun aynı şekilde karşılık vereceğini duyurdu.

Yunanistan’ın Navtex yayınında, “yetkili olmayan istasyonun, yetkisiz ve yasa dışı faaliyet için yaptığı yayının, Yunan karasularıyla çakıştığı" iddia edildi ve "bütün denizcilere Türkiye’nin yayınladığı ettiği Navtex’i tanımamaları ve burada yetkili olarak Navtex mesajı yayınlayacak edecek tek kurumun Kandiye istasyonu olduğu" ileri sürüldü.

Türkiye’nin yayınladığı ettiği Navtex

Türkiye tarafından gün içinde yapılan ilk açıklamada, ilgili bölgeye dair ilanda daha önce çalışmaların 27 Ağustos'a kadar sürdürüleceğinin duyurulduğu, yeni bildiriyle ise görev süresinin 4 gün uzatıldığı açıklanmıştı.

Buna göre Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

Anlaşma dün onaylanmıştı

Yunanistan ile Mısır arasında bu ayın başında imzalanan ve daha önce Mısır parlamentosunda kabul edilen deniz yetki alanları anlaşması Yunanistan parlamentosunda dün yapılan oylamada kabul edildi.

Anlaşma 178 "evet", 26 "hayır" ve 81 "çekimser" oyla parlamentoda kabul edildi.

Yapılan açık oylamada iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi (ND) ile "Değişim için Hareket" ittifakı milletvekilleri "evet" oyu verdi.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE), Yunan Çözümü Partisi ve Mera25 Partisi "hayır" oyu kullandı. Ana muhalefet partisi Syriza ise "çekimser" oy kullandı.