Yunanistan'dan Kariye tepkisi: Bir provokasyon daha

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Fatih'teki Kariye Müzesi'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi.

Yunanistan Dışişleri'nden yapılan açıklamada karar "Dünyanın her yerindeki dindar insanlara ve insanlık uygarlığının anıtlarına saygı duyan uluslararası topluma karşı bir başka provokasyon" diye nitelendi.

Açıklamada "Aya Sofya'dan sonra uluslararası tepkiye rağmen Türk topraklarında UNESCO kültürel mirasının bir başka anıtının niteliği daha gaddarca hakarete uğradı" denildi.

Kararı kınayan Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, bu kararın "Türkiye'nin bir kez daha uluslararası topluma meydan okuduğunu gösterdiğini" belirttiği açıklamasında Türkiye'yi "21. yüzyılın medeniyetler arası karşılıklı saygı, diyalog ve anlayışına geri dönmeye" çağırdı.

Bizans döneminde 6'ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina, 1511 yılında Sadrazam Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrilerek 'Atik Ali Paşa Camii' veya 'Kariye Camii' olarak anılmaya başladı. Bina 1945'te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürüldü. Bugün Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kariye, Diyanet İşler Başkanlığına devredilerek cami olarak ibadete açıldı.