Yunanistan’dan Boğaziçi öğrencileri ile dayanışma

Boğaziçi Üniversitesi’ne AKP’li Melih Bulu’nun kayyum atanması sonrası Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerin eylemleri sürüyor. Yunanistan’dan Tüm Öğrencilerin Mücadele Cephesi (MAS) yayınladıkları video mesajda direnişteki Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ile dayanışmalarını belirtti.

Videoda konuşan Türk Araştırmaları Fakültesi öğrenci birliği yönetim kurulu üyesi Nikos Harisis, eylemlere yapılan polis saldırılarını kınadı. Bu gelişmelerin şirketlerin üniversitelere müdahalesini arttırmayı amaçladığını vurgulayan Harisis, öğrenciler için tek gerçek çözümün emekçiler ile yan yana mücadeleyi büyütmekten geçtiğini belirtti.

Yunanistan'dan Tüm Öğrencilerin Mücadele Cephesi (MAS) direnişimizi yolladığı dayanışma videosu ile selamladı!



Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada, yaşasın öğrencilerin enternasyonal dayanışması! pic.twitter.com/BwKPN6kjDW — Boğaziçi Dayanışması (@boundayanisma) January 9, 2021

Boğaziçi öğrencileriyle dayanışmasını belirten Tüm Öğrencilerin Mücadele Cephesi (MAS) Yunanistan’daki öğrenci birliklerini sınıf ekseninde bir araya getiren büyük ve etkili bir öğrenci cephesi. MAS kapitalizme karşı mücadeleyi, öğrencilerin güncel ihtiyaçları çerçevesinde büyütmeyi amaçlıyor.