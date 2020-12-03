Yunanistan’daki karantina bir kez daha uzatıldı

Yunanistan hükümeti, salgının başlamasından bu yana ülkede uygulanan 2. ulusal karantinanın bir hafta daha uzatılacağını açıkladı.

Karantinanın 14 Aralık’a kadar uzatıldığını belirten hükümet sözcüsü Stelios Petsas, "Vaka sayısında bir istikrar veya daha doğrusu bir düşüş var. Ancak bu beklenenden daha yavaş bir hızla ilerliyor" dedi.

Geçen hafta 30 Kasım'a kadar uygulanacağı duyurulan genel karantinanın bir hafta uzatılması kararlaştırılmıştı.

Yunanistan’da açıklanan son verilere göre Covid-19 nedeniyle 2 bin 186 kişi yaşamını yitirirken, toplam 109 bin 655 vaka tespit edildi.