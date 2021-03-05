Yunanistan'da zorunlu askerlik süresi 12 aya çıkarıldı

Yunanistan'da zorunlu askerlik süresi Mayıs ayından itibaren 9 aydan 12 aya çıkarılıyor.

AP'nin haberine göre Atina'nın Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşadığı gerilimin ardından silahlı kuvvetlerini güçlendirme programının bir parçası olan karar bugün kamuoyuna açıklandı.

Buna göre ülkede zorunlu askerlik süresi donanma ve hava kuvvetlerinde olduğu gibi kara kuvvetlerinde de 12 aya çıkacak.

Yalnızca askerlik hizmetini özel kuvvetlerde ya da sınır bölgelerinde yapmaya gönüllü olanlar için zorunlu askerlik süresi 9 ay olarak kalacak.

Yunanistan geçen yıl askeri modernizasyon programını başlatmıştı. Program kapsamında F-16 filosunun yenilenmesi ve Fransız yapımı Rafale savaş uçaklarının satın alınması da bulunuyor.