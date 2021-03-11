Yunanistan'da yeni koronavirüs destek paketi duyuruldu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Perşembe günü, işletmeler, serbest çalışanlar ve işçiler için yeni bir ekonomik destek önlemleri paketini duyurdu.

Yunanistan menşeli ANA-MPA'nın aktardığına göre Başbakan, hükümetin 2020 yılında dağıtılmış olan 24 milyar avroya ek 2,5 milyar avro tahsis edeceğini söyledi. Yeni mali yardımın 2021 için toplam fonları 11,6 milyar avroya çıkardığını söyledi.

Bir video mesajında Miçotakis, "Pandeminin vurduğu ilk andan itibaren, sağlığın önceliğinin ekonomiyi korumakla el ele gitmesi gerektiğini vurguladım" dedi.

Miçotakis, “Sorumsuz kıyamet çığırtkanlığına rağmen, tüm kanıtlar ulusal ekonominin ayaklandığını gösteriyor. Eşi görülmemiş zorluklara rağmen, çok az kepenkimiz indi. Ülke, işsizliği kontrol altına alma konusunda Avrupa'da ikinci en iyi performansı gösterdi" diye devam etti.

Başbakan, teşvik paketinin 500.000'den fazla işletmeye, serbest çalışanlara ve milyonlarca işçiye yardım sağlamayı amaçladığını söyledi.