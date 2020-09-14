Yunanistan'da vaka sayılarının artmasına rağmen okullar yeniden açıldı

Yunanistan'da okullar, koronavirüs enfeksiyonlarındaki yeni artışa karşın açılıyor.

Yunanistan'da bazı maske karşıtı ebeveynler tüm çocukların ve yetişkinlerin koruyucu yüz maskeleri takması gerektiğini öngören yönetmeliğe karşı hareket etmeye devam ediyor, ancak maske karşıtlarına yönelik bir yaptırım söz konusu değil.

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberine göre yetkililer, maskesiz okula gelen çocukların cezalandırılmayacağını ancak içeri girmelerine izin verilmeyeceğini ve ailelerinin onları almaları için çağrılacağını söylediler.