Yunanistan'da üniversiteler yarın yüz yüze eğitimle açılıyor

Yunanistan'da Pazartesi gününden Ekim ortasına kadar, tüm alanlarda zorunlu maske kullanımı şartıyla, üniversitelerde tekrar yüz yüze eğitimin başlaması planlanıyor.

Covid-19'un yayılmasını önlemek için alınan önlemler altında ülke çapındaki üniversitelerde ve yüksek öğretim kurumlarında dersler devam edecek. Dersler hem fiziksel hem de çevrimiçi sınıflar çerçevesinde yürütülecek.

50'yi aşmayacak kadar katılımcının bulunduğu sınıflar ve laboratuvarlarda maskeli fiziksel katılım ve gerekli sosyal mesafe sağlanacağı belirtildi. Konferansların ve 50 kişiyi geçmesi beklenen diğer etkinliklerinse uzaktan yapılacağı açıklandı.